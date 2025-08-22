Sky Sport.De: Hojlund offerto in prestito anche al Bayern Monaco, il Napoli resta in vantaggio

Il Manchester United accetterebbe sia un prestito con diritto di riscatto che un prestito con obbligo. Lo United vuole trovare una soluzione quanto prima per l'attaccante danese ed è pronto a entrambe le formule.

Hojlund, 22 anni, è esploso all’Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita. Florian Plettenberg di Sky Sport.De segnala che il Bayern Monaco sta valutando Rasmus Højlund con la formula del prestito.

Højlund offerto al Bayern Monaco

🚨🔴 Rasmus #Højlund has been and continues to be offered to FC Bayern on loan. The option is on the table, but Bayern have not bitten yet and are exploring other possibilities. Napoli are concretely working on a loan deal for Højlund. The player’s camp expect that a decision… pic.twitter.com/sBi1wbv8zI — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 22, 2025

Il club tedesco sta valutando altre opportunità e dunque per ora il Napoli resta avanti, anche se l’entourage del danese – si legge – fa sapere che per una risposta definitiva da parte del giocatore bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Dunque sarà affare questo da fine mercato anche se il Napoli ha fretta di chiudere subito per un’altra punta.