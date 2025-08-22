Home » Il Campo » Calciomercato

Sky Sport.De: Hojlund offerto in prestito anche al Bayern Monaco, il Napoli resta in vantaggio

Il Manchester United accetterebbe sia un prestito con diritto di riscatto che un prestito con obbligo. Lo United vuole trovare una soluzione quanto prima per l'attaccante danese ed è pronto a entrambe le formule.

Manchester United's Danish striker #11 Rasmus Hojlund (C) celebrates with teammates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 26, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Fabrizio Romano ha parlato di oggi come il giorno decisivo per la trattativa del Napoli per Rasmus Højlund. Il Manchester United ha dato l’ok sia a un prestito con diritto di riscatto che a un prestito con obbligo. Lo United vuole trovare una soluzione quanto prima per l’attaccante danese ed è pronto a entrambe le formule.
Hojlund, 22 anni, è esploso all’Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita. Florian Plettenberg di Sky Sport.De segnala che il Bayern Monaco sta valutando Rasmus Højlund con la formula del prestito.

Il club tedesco sta valutando altre opportunità  e dunque per ora il Napoli resta avanti, anche se l’entourage del danese – si legge – fa sapere che per una risposta definitiva da parte del giocatore bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Dunque sarà affare questo da fine mercato anche se il Napoli ha fretta di chiudere subito per un’altra punta.

 

