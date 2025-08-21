Hojlund, per averlo il Napoli è disponibile all’obbligo di riscatto (Di Marzio)

Di Marzio e Pedulla’ confermano che il danese è la prima scelta. Il club disposto a un sacrificio importante per averlo

Il Napoli è a caccia di un sostituto di Romelu Lukaku. Ci sono diversi calciatori sondati in questi giorni da De Laurentiis e Manna. La scelta principale sembra essere ricaduta su Rasmus Hojlund del Manchester United, considerato in uscita dai “Red Devils”. Le ultime, riportate questo pomeriggio, vanno in questa direzione. A seguire quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube.

Il Napoli ha scelto Hojlund, i dettagli

“Rasmus Hojlund è la prima scelta del Napoli per l’attacco. Il club azzurro ci lavora e spera di andare fino in fondo, sperando di ottenere la formula migliore da parte del Manchester United. Gli altri attaccanti come Pinamonti o Dovbyk sono tutte alternative al momento. Gli azzurri hanno proposto una cifra importante, vedremo se saranno accontentati anche sulla formula”.

Sullo stesso argomento ha rilasciato aggiornamenti anche Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. A seguire quanto si legge.

“Il Napoli continua a cercare un attaccante dopo l’infortunio di Romelu Lukaku: gli azzurri non escludono di cambiare formula. Rasmus Hojlund può tornare in Serie A. L’attaccante danese è una priorità per il Napoli, che cerca un rinforzo nel reparto avanzato dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Contatti continui tra le parti, con gli azzurri che non escludono di cambiare formula pur di arrivare all’attaccante danese”.

Leggi anche: Conte vuole Hojlund a tutti i costi, o gli ha parlato o gli parlerà (Di Marzio)

“Gli azzurri non escludono dicambiare la formula del trasferimento pur di convincere l’ex Atalanta, con un prestito con obbligo di riscatto anzichè diritto. Il classe 2003 è il primo nome per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte. Il secondo nella lista dei campioni d’Italia è quello di Artem Dovbyk, ma c’è anche Nicolas Jackson del Chelsea”.