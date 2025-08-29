Home » Il Campo » Calciomercato

Hojlund, operazione da 50 milioni di euro: 6 per il prestito più 44 per il riscatto (Di Marzio)

Accordo nuovamente blindato tra Napoli e Manchester United. Obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League

Hojlund manchester united

Manchester United's Danish striker #11 Rasmus Hojlund (C) celebrates with teammates after scoring their third goal during the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 26, 2023. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Di Marzio dice che per Hojlund c’è l’accordo blindato tra Napoli e Manchester United.

Accordo nuovamente blindato tra Napoli e Manchester United per Højlund: 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Il giornale on line Athletic dà notizia della trattativa tra United e Napoli per Hojlund.

Ecco cosa scrive:

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Napoli per Rasmus Hojlund, prestito oneroso con riscatto condizionato per la cifra di 44 milioni di euro. La condizione è la qualificazione del Napoli in Champions League. 

Ma Hojlund, 22 anni, non ha ancora accettato il trasferimento. Ha espresso il suo desiderio di rimanere allo United e questa rimane una possibilità. Ma è stato lasciato fuori squadra per tre partite di fila. Ora il trasferimento è nelle sue mani.

A inizio agosto lo United ha ingaggiato Benjamin Sesko per 76,5 milioni di euro e da allora ha cercato di rientrare attraverso le vendite dei giocatori. Hojlund è una delle opzioni sul tappeto. La sua assenza dai convocati è un segno delle intenzioni dello United.

Ha attirato l’interesse di Atalanta, Lipsia e Newcastle, ma il Napoli si è fatto avanti con un accordo che lo United ha accettato.

Hojlund ha totalizzato 52 presenze nello United la scorsa stagione, ma ha segnato solo 10 volte, quattro in Premier League.

