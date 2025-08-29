Home » Il Campo » Calciomercato

Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Confermato il prestito oneroso con obbligo di riscatto a 44 milioni in caso di qualificazione in Champions. Hojlund deve decidere se accettare

hojlund

Mg Bergamo 04/03/2023 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Udinese / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Rasmus Hojlund

Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Il giornale on line Athletic dà notizia della trattativa tra United e Napoli per Hojlund.

Ecco cosa scrive:

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Napoli per Rasmus Hojlund, prestito oneroso con riscatto condizionato per la cifra di 44 milioni di euro. La condizione è la qualificazione del Napoli in Champions League. 

Ma Hojlund, 22 anni, non ha ancora accettato il trasferimento. Ha espresso il suo desiderio di rimanere allo United e questa rimane una possibilità. Ma è stato lasciato fuori squadra per tre partite di fila. Ora il trasferimento è nelle sue mani.

A inizio agosto lo United ha ingaggiato Benjamin Sesko per 76,5 milioni di euro e da allora ha cercato di rientrare attraverso le vendite dei giocatori. Hojlund è una delle opzioni sul tappeto. La sua assenza dai convocati è un segno delle intenzioni dello United.

Ha attirato l’interesse di Atalanta, Lipsia e Newcastle, ma il Napoli si è fatto avanti con un accordo che lo United ha accettato.

Hojlund ha totalizzato 52 presenze nello United la scorsa stagione, ma ha segnato solo 10 volte, quattro in Premier League.

 

Correlate