Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Il giornale on line Athletic dà notizia della trattativa tra United e Napoli per Hojlund.

Ecco cosa scrive:

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Napoli per Rasmus Hojlund, prestito oneroso con riscatto condizionato per la cifra di 44 milioni di euro. La condizione è la qualificazione del Napoli in Champions League.

Ma Hojlund, 22 anni, non ha ancora accettato il trasferimento. Ha espresso il suo desiderio di rimanere allo United e questa rimane una possibilità. Ma è stato lasciato fuori squadra per tre partite di fila. Ora il trasferimento è nelle sue mani.

A inizio agosto lo United ha ingaggiato Benjamin Sesko per 76,5 milioni di euro e da allora ha cercato di rientrare attraverso le vendite dei giocatori. Hojlund è una delle opzioni sul tappeto. La sua assenza dai convocati è un segno delle intenzioni dello United.

Ha attirato l’interesse di Atalanta, Lipsia e Newcastle, ma il Napoli si è fatto avanti con un accordo che lo United ha accettato.

Hojlund ha totalizzato 52 presenze nello United la scorsa stagione, ma ha segnato solo 10 volte, quattro in Premier League.