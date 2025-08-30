Tra richieste impreviste e l'inserimento del Lipsia, a un certo punto il Napoli ha riacceso i contatti con Dovbyk. Decisivo il volere di Hojlund

Hojlund Napoli e United se le sono date di sante ragione nel venerdì di paura: l’affare ha rischiato di saltare (Corsport)

Il venerdì di paura. Così lo ha definito il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. La trattativa per l’acquisto di Hojlund (operazione complessiva da 50 milioni) ha rischiato di saltare.

Lo racconta così il Corsport:

Napoli, inglesi ed entourage di Rasmus – padre in testa – se le sono date di santa ragione negoziale negli ultimi giorni, tant’è che ieri pomeriggio, al picco della tensione, è stato finanche riacceso un contatto con la Roma per riparlare di Artem Dovbyk. L’affare poteva saltare, sì. E con il Lipsia in agguato era meglio cautelarsi. Ma Hojlund ha voluto il Napoli e il ritorno in Serie A sin dalle prime battute di questa trattativa estenuante e alla fine la storia s’è riaperta e ha ricominciato a viaggiare nel verso giusto. Fino all’accordo. L’obiettivo, ora, è organizzare le visite mediche già nelle prossime ore a Roma, così da evitare di trascinarsi fino a lunedì. Cioè il giorno del gong del mercato: meglio fermarsi alle soglie del rischio che finirci dentro con tutte le scarpe.

Maratona Hojlund: il Napoli vede il traguardo e Rasmus lo sbarco in città. Forse già oggi, se arriverà anche l’ok dell’attivissimo padre Anders e degli agenti. Il tutto, dopo un venerdì da paura: dalla mattina alla sera tutti chiusi in un albergo di Chiaia affacciato sul Golfo, senza neanche il tempo di staccare un attimo.

Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Il giornale on line Athletic dà notizia della trattativa tra United e Napoli per Hojlund.

Ecco cosa scrive:

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Napoli per Rasmus Hojlund, prestito oneroso con riscatto condizionato per la cifra di 44 milioni di euro. La condizione è la qualificazione del Napoli in Champions League.

Ma Hojlund, 22 anni, non ha ancora accettato il trasferimento. Ha espresso il suo desiderio di rimanere allo United e questa rimane una possibilità. Ma è stato lasciato fuori squadra per tre partite di fila. Ora il trasferimento è nelle sue mani.

A inizio agosto lo United ha ingaggiato Benjamin Sesko per 76,5 milioni di euro e da allora ha cercato di rientrare attraverso le vendite dei giocatori. Hojlund è una delle opzioni sul tappeto. La sua assenza dai convocati è un segno delle intenzioni dello United.

Ha attirato l’interesse di Atalanta, Lipsia e Newcastle, ma il Napoli si è fatto avanti con un accordo che lo United ha accettato.

Hojlund ha totalizzato 52 presenze nello United la scorsa stagione, ma ha segnato solo 10 volte, quattro in Premier League.