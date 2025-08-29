Hojlund, «l’operazione non è a rischio ma ci sono pendenze tra il giocatore e lo United. Il Napoli aspetta» (Romano)

Su Youtube: «Sarebbe sorprendente se il Lipsia riuscisse a far saltare l'operazione: non gioca la Champions e non è neanche in Europa. Il giocatore vuole solo il Napoli»

Rasmus Hojlund. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, l’attaccante danese è concentrato sul Napoli e la trattativa resta in piedi, nonostante le voci che parlavano di un possibile inserimento del Lipsia. La chiave della vicenda, spiega Romano, è legata soprattutto alla definizione del rapporto contrattuale tra il giocatore e il Manchester United. Emergono nuovi aggiornamenti sul futuro di. Secondo quanto raccontato dasul suo canale YouTube, l’attaccante danese è concentrato sule la trattativa resta in piedi, nonostante le voci che parlavano di un possibile inserimento del Lipsia. La chiave della vicenda, spiega Romano, è legata soprattutto alla definizione del rapporto contrattuale tra il giocatore e il Manchester United.

«Hojlund è concentrato sul Napoli»:

non mi risulta che il Lipsia stia facendo saltare l’operazione Hojlund-Napoli. E mi risulta che il tema chiave di questa vicenda è sempre legato alle pendenze tra il giocatore e il Manchester United. Io posso garantirvi con tre mani sul fuoco che Hojlund vuole andare al Napoli ed è totalmente concentrato sul Napoli. Riuscire a far saltare quest’operazione, per il Lipsia, sarebbe davvero sorprendente, soprattutto perché il Lipsia non gioca la Champions League e non è neanche in Europa». Fabrizio Romano su Youtube: «Alle 17.51 di questo venerdì. E mi risulta che il tema chiave di questa vicenda è sempre legato alle pendenze tra il giocatore e il Manchester United.. Riuscire a far saltare quest’operazione, per il Lipsia, sarebbe davvero sorprendente, soprattutto perché il Lipsia non gioca la Champions League e non è neanche in Europa».

In attesa dell’ok:

Secondo Romano: «Il Lipsia avrebbe voluto prendere Hojlund quando col Manchester United ha fatto l’operazione Sesko. Sarebbe stato più facile prenderlo in quel momento che oggi. Il Napoli aspetta l’ok del giocatore e del Manchester ai discorsi di uscita del suo contratto con lo United per poi arrivare al Napoli con un contratto diverso. Il Napoli non vuole mettere un euro in più e quindi aspetta perché ha già speso tanto e ha fatto il massimo».