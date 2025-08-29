Hojlund, lo United ottiene anche il 10% sulla futura rivendita. Il Napoli ha accettato tutto

Quando un calciatore ti serve a tutti i costi, hai meno armi in sede di trattativa. Per Hojlund il Manchester ha vinto su tutta la linea. Ha ottenuto l’obbligo di riscatto legato esclusivamente alla qualificazione in Champions, a prescindere dalle presenze, e anche il dieci per cento sulla futura rivendita del calciatore. Il Napoli ci ha provato ma poi ha dovuto arrendersi per portare a casa il calciatore voluto da Conte per sostituire Lukaku. Cinque milioni di prestito oneroso più 40 di riscatto se il Napoli entrerà in Champions il prossimo anno.

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino:

Queste le condizioni dell’intesa Napoli-United ai dettagli sin da ieri sera: prestito oneroso, 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 40 che diventa obbligo in caso di qualificazione del Napoli in Champions League e possibile dieci per cento sulla futura rivendita da inserire nell’intesa definitiva. Anche di questo si è discusso ieri in un lungo vertice di mercato che ha visto collaborare Manna e Adl insieme per concludere l’operazione con il club inglese. Hojlund, ormai fuori dal progetto di Amorim, firmerà un contratto di cinque anni più uno.

Hojlund, ha vinto lo United: obbligo di riscatto solo con la qualificazione Champions. Accodo verbale col Napoli

Sky Sport informa che già domani si potrebbe chiudere tra Napoli e United per Hojlund. Il braccio di ferro tra i club lo avrebbe vinto il Manchester. A Sky dicono che è stato raggiunto l’accordo verbale sulla condizione posta dagli inglesi: prestito e riscatto obbligato a 45 milioni solo con la qualificazione in Champions. Non conteranno il numero di presenze del danese. Ricapitolando: si potrebbe chiudere già domani.