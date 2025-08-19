Il Milan sa di essersi esposto con decisione e chiarezza: ora sono Hojlund e lo United a dovergli andare incontro.

Hojlund, l’ingresso del Napoli non ha fatto accelerare il Milan (Gazzetta)

La Gazzetta oggi punta molto sul duello Napoli-Milan per Hojlund e per il quotidiano milanese i rossoneri non sono affatto favoriti. Anche perché inseguono il calciatore da tempo e fin qui hanno incontrato ostacoli che la Gazza definisce insormontabili.

Scrive la Gazzetta:

Il Milan ha bisogno di nuovi gol: Leao è un centravanti adattato a cui servono spazi sulla fascia per le giocate in velocità, Santi Gimenez è invece un centravanti di ruolo che ha necessità di tempo per inserirsi nelle nuove dinamiche d’attacco. Ecco perché la società ammette di essere ancora in fila al mercato alla ricerca di un attaccante. Le vie del gol sono tante e conducono in direzioni diverse: per indirizzo (si va dalla Premier alla Ligue1, passando per la Serie A), prezzo e caratteristiche tecniche.

La prima pista inglese porta a Manchester e il traffico è in aumento: per Rasmus Hojlund si è fatto avanti anche il Napoli. Il Milan ha il vantaggio di essersi mosso per tempo, senza però aver raggiunto la destinazione. Ostacoli lungo il percorso sono stati finora insormontabili: la volontà del giocatore di spostarsi a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto, soluzione che renderebbe il futuro incerto in una fase chiave della sua storia professionale. E poi la differenza di valutazione sul cartellino, tra prestito oneroso ed eventuale prezzo d’acquisto definitivo. La discesa in campo del Napoli non sembra aver portato i rossoneri a spingere sull’acceleratore, nel tentativo di mantenere il vantaggio. Il Milan sa di essersi esposto con decisione e chiarezza: ora sono Hojlund e lo United a dovergli andare incontro.