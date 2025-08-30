Home » Il Campo » Calciomercato

Hojlund, il papà ha chiesto un aumento di stipendio: non più 4,5 milioni ma 5 o qualcosa in più (Gazzetta)

Sembravano tutti d'accordo e invece è arrivata la richiesta del papà e i rumours sull'inserimento del Lipsia

Hojlund

Mg Milano 26/02/2023 - campionato di calcio serie A / Milan-Atalanta / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Malick Thiaw e Rasmus Hojlund

Hojlund, il papà ha chiesto un aumento di stipendio: non più 4,5 milioni ma 5 o qualcosa in più (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, racconta cosa ha rallentato l’affare Hojlund che poi è parso essersi sbloccato in serata (operazione da 50 milioni di euro). Il papà ha chiesto subito un aumento dell’ingaggio.

Scrive la Gazzetta:

Con i contratti pronti e i sorrisi dipinti sulle labbra degli attori (anche quelli non) protagonisti d’una vicenda che inaspettatamente pareva non stesse andando per le lunghe, da casa Hojlund s’è alzata una fumata grigia: tutto il mondo è paese e, raccontano gli amici degli amici, sul sorgere d’un giorno nuovo il papà del bomber ha sollevato un’eccezione sui compensi. Napoli e Manchester United s’erano detti tutto (sei per il prestito e quarantaquattro per il riscatto da trasformare in obbligo nel caso di Champions), e pure con l’entourage sembrava non ci fossero differenze sostanziali, ondeggiando intorno ai quattro e mezzo a stagione: ma un genitore, si sa, ha il dovere di curare gli interessi del proprio figlio e al babbo di Hojlund è parso legittimo invocare un ritocchino, arrivare a cinque o superarlo, vai a capire certi desideri.

E poi s’è sparso pure, inquietante, un venticello fastidioso proveniente dalla Germania: al Lipsia, che soldi ne ha, sarebbe improvvisamente venuta la voglia matta di provarci con il danese. Scenari misteriosamente caotici, all’orizzonte. 

Hojlund, operazione da 50 milioni: 6 per il prestito più 44 per il riscatto (Di Marzio)

Di Marzio dice che per Hojlund c’è l’accordo blindato tra Napoli e Manchester United.

Accordo nuovamente blindato tra Napoli e Manchester United per Højlund: 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Il giornale on line Athletic dà notizia della trattativa tra United e Napoli per Hojlund.

Ecco cosa scrive:

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Napoli per Rasmus Hojlund, prestito oneroso con riscatto condizionato per la cifra di 44 milioni di euro. La condizione è la qualificazione del Napoli in Champions League. 

Ma Hojlund, 22 anni, non ha ancora accettato il trasferimento. Ha espresso il suo desiderio di rimanere allo United e questa rimane una possibilità. Ma è stato lasciato fuori squadra per tre partite di fila. Ora il trasferimento è nelle sue mani.

A inizio agosto lo United ha ingaggiato Benjamin Sesko per 76,5 milioni di euro e da allora ha cercato di rientrare attraverso le vendite dei giocatori. Hojlund è una delle opzioni sul tappeto. La sua assenza dai convocati è un segno delle intenzioni dello United.

Ha attirato l’interesse di Atalanta, Lipsia e Newcastle, ma il Napoli si è fatto avanti con un accordo che lo United ha accettato.

Hojlund ha totalizzato 52 presenze nello United la scorsa stagione, ma ha segnato solo 10 volte, quattro in Premier League.

Correlate