Hojlund, il papà ha chiesto un aumento di stipendio: non più 4,5 milioni ma 5 o qualcosa in più (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, racconta cosa ha rallentato l’affare Hojlund che poi è parso essersi sbloccato in serata (operazione da 50 milioni di euro). Il papà ha chiesto subito un aumento dell’ingaggio.

Scrive la Gazzetta:

Con i contratti pronti e i sorrisi dipinti sulle labbra degli attori (anche quelli non) protagonisti d’una vicenda che inaspettatamente pareva non stesse andando per le lunghe, da casa Hojlund s’è alzata una fumata grigia: tutto il mondo è paese e, raccontano gli amici degli amici, sul sorgere d’un giorno nuovo il papà del bomber ha sollevato un’eccezione sui compensi. Napoli e Manchester United s’erano detti tutto (sei per il prestito e quarantaquattro per il riscatto da trasformare in obbligo nel caso di Champions), e pure con l’entourage sembrava non ci fossero differenze sostanziali, ondeggiando intorno ai quattro e mezzo a stagione: ma un genitore, si sa, ha il dovere di curare gli interessi del proprio figlio e al babbo di Hojlund è parso legittimo invocare un ritocchino, arrivare a cinque o superarlo, vai a capire certi desideri.

E poi s’è sparso pure, inquietante, un venticello fastidioso proveniente dalla Germania: al Lipsia, che soldi ne ha, sarebbe improvvisamente venuta la voglia matta di provarci con il danese. Scenari misteriosamente caotici, all’orizzonte.

Hojlund, operazione da 50 milioni: 6 per il prestito più 44 per il riscatto (Di Marzio)

Di Marzio dice che per Hojlund c’è l’accordo blindato tra Napoli e Manchester United.

Accordo nuovamente blindato tra Napoli e Manchester United per Højlund: 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Il giornale on line Athletic dà notizia della trattativa tra United e Napoli per Hojlund.

Ecco cosa scrive:

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Napoli per Rasmus Hojlund, prestito oneroso con riscatto condizionato per la cifra di 44 milioni di euro. La condizione è la qualificazione del Napoli in Champions League.

Ma Hojlund, 22 anni, non ha ancora accettato il trasferimento. Ha espresso il suo desiderio di rimanere allo United e questa rimane una possibilità. Ma è stato lasciato fuori squadra per tre partite di fila. Ora il trasferimento è nelle sue mani.

A inizio agosto lo United ha ingaggiato Benjamin Sesko per 76,5 milioni di euro e da allora ha cercato di rientrare attraverso le vendite dei giocatori. Hojlund è una delle opzioni sul tappeto. La sua assenza dai convocati è un segno delle intenzioni dello United.

Ha attirato l’interesse di Atalanta, Lipsia e Newcastle, ma il Napoli si è fatto avanti con un accordo che lo United ha accettato.

Hojlund ha totalizzato 52 presenze nello United la scorsa stagione, ma ha segnato solo 10 volte, quattro in Premier League.