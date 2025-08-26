Hojlund, il Napoli vuole legare l’obbligo di riscatto alle presenze. Lo United no. Stanno trattando (Sky)

Hojlund è sempre più vicino al Napoli, dichiara l’esperto calciomercato Marchetti a Sky Sport.

Ecco cosa ha dichiarato:

«La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Napoli vuole che ci siano condizioni di due tipo: una legata al club, e quindi alla qualificazione in Champions. Ma non solo. De Laurentiis vuole che Hojlund raggiunga un determinato numero di presenze per far scattare l’obbligo. Lo United invece non vorrebbe questa clausola.

L’accordo col giocatore invece c’è. Bisogna trovare quello tra i club.

Hojlund mai così vicino al Napoli.

Il Napoli non si fermerebbe solo a Hojlund. Per il centrocampo, ha pensato a Rabiot ma non ha mai affondato. Il primo nome è Elmas che il Napoli conosce e che ha la gusta duttilità. L’altro nome è quello di Brescianini. Per quel che concerne il difensore Juanlu Sanchez, invece, il Napoli lo tiene lì. Ma adesso, con gli incastri nuovi, il Napoli sta pensando eventualmente di mollarlo e tenere uno tra Mazzocchi e Zanoli, dipende anche dai posti in lista».

Hojlund, il Napoli vorrebbe chiudere la trattativa entro oggi: si attende il via libera dello United

Rasmus Hojlund, salvo clamorose sorprese, diventerà presto un nuovo calciatore del Napoli. Entro qualche ora, infatti, gli azzurri proveranno a chiudere la trattativa con il giocatore e il Manchester United.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha scritto stamani su X, re-postando poi il tweet dopo qualche ora:

Il Napoli è fiducioso di chiudere al più presto l’accordo con Rasmus Hojlund, poiché i colloqui sono nelle fasi finali. Il prestito con diritto di riscatto diventerà obbligo per un corrispettivo vicino ai 45 milioni di euro. Contratto fino a giugno 2030 per Rasmus, in attesa di un accordo sulle condizioni di uscita con il Manchester United.

🚨🔵⚪️ Napoli are confident to get Rasmus Højlund deal done very soon as talks are at final stages! Loan with buy option clause to become mandatory for fee close to €45m package. Contract until June 2030 for Rasmus, waiting on exit terms agreement with Man United. ⏳ pic.twitter.com/sLr9g1Vvjd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Gli azzurri sperano infatti di chiudere la trattativa entro poche ore. A questo proposito, Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

Il Napoli prova a chiudere gli accordi con il Manchester United e Hojlund: la speranza è quella di chiudere già oggi, c’è fiducia in questo senso. Anche nella giornata di oggi vanno avanti i contatti tra gli azzurri, il Manchester United e il calciatore per definire gli accordi e provare a chiudere già in giornata. Come raccontato, la trattativa potrebbe chiudersi con un’intesa su un prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, e la cifra si aggira sui 45 milioni di euro.