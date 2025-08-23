Hojlund, il Napoli pronto a dargli 4,5 milioni d’ingaggio per fargli accettare il diritto di riscatto e non l’obbligo (Gazzetta)

È sempre Hojlund al centro della scena. Il mercato è focalizzato su di lui, sulla prima e al momento unica scelta per sostituire Lukaku.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Il Manchester United ha detto sì al prestito oneroso, il «danesino» è rimasto incagliato ancora nei suoi desideri, ma il Napoli s’è portato avanti, ha preparato un piano che spera sia convincente sul profilo economico e con quattro milioni e mezzo netti a stagione prova a sedurre l’attaccante per spingerlo ad abbandonare l’ipotesi dell’obbligo di riscatto. Poi c’è dell’altro, ovviamente, e sono i discorsi dei giorni precedenti: il Napoli ha ribadito a Hojlund di ritenerlo centrale in questa stagione, in cui ci sarà da giocare ogni tre giorni tra campionato e Champions, per difendere lo scudetto e recitare da protagonista in Europa. E una vetrina del genere, vada come vada, non può essere ignorata. Ma il Napoli ritiene anche di poter pensare al futuro, però con l’oculatezza che un club sensibile al bilancio non può abbandonare: sul diritto di riscatto si può anche intervenire successivamente.

Hojlund, il Napoli sta pensando di acquistarlo a titolo definitivo per 40 milioni (Marchetti, Sky)

A fare il punto sul mercato del Napoli è stato Luca Marchetti a Sky Sport. L’attenzione del club, spiega il giornalista, è rivolta soprattutto all’attacco, con Rasmus Hojlund primo obiettivo: «Ad oggi l’attenzione principale del Napoli è sul discorso attaccante. Hojlund è il primo nome e la società sta pensando seriamente anche per un titolo definitivo».

Marchetti a Sky Sport: «Quindi non più e non solo con diritto di riscatto per il quale c’era l’apertura del club e non del giocatore, ma di acquistare direttamente l’ex Atalanta per una cifra attorno ai 40 milioni di euro che sarebbe poi quella del riscatto. A quel punto la società dovrebbe poi rivedere i piani per gli altri ruoli, riguardando per esempio il terzino destro e il centrocampista come Elmas. Prima di chiudere eventualmente per Sanchez e l’ex Torino, sarà data priorità al nuovo attaccante e a questo discorso».

Elmas, la Roma si inserisce:

Intanto, proprio sul Elmas si registra l’interesse della Roma. Secondo Di Marzio: «La Roma valuta l’idea Elmas per rinforzare gli esterni. Viste le difficoltà nella trattativa per Jadon Sancho, che non ha ancora dato il via libera, i giallorossi stanno sondando altre soluzioni. Per superare la concorrenza del Napoli, però, la Roma dovrebbe trattare per acquistare il giocatore, infatti potrebbe non bastare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, sulla quale stanno puntando invece gli azzurri. Nel frattempo, dunque, la Roma potrebbe entrare in corsa per l’ex Torino».