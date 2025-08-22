Elmas, c’è anche la Roma. Di Marzio: «i giallorossi valutano l’idea per rinforzare gli esterni»

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha messo nel mirino Eljif Elmas per rinforzare le corsie esterne. L’obiettivo principale resta Jadon Sancho, ma lo stallo nella trattativa costringe i giallorossi a valutare alternative: per superare la concorrenza del Napoli, tuttavia, non basterebbe un semplice prestito con diritto di riscatto, formula preferita dagli azzurri, ma servirebbe un acquisto a titolo definitivo.

Elmas nel mirino della Roma:

Scrive Di Marzio sul suo sito: «La Roma valuta l’idea Elmas per rinforzare gli esterni. Viste le difficoltà nella trattativa per Jadon Sancho, che non ha ancora dato il via libera, i giallorossi stanno sondando altre soluzioni. Per superare la concorrenza del Napoli, però, la Roma dovrebbe trattare per acquistare il giocatore, infatti potrebbe non bastare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, sulla quale stanno puntando invece gli azzurri. Nel frattempo, dunque, la Roma potrebbe entrare in corsa per l’ex Torino».

Gianluca Di Marzio su X:

.@OfficialASRoma, vista la difficoltà per Sancho si valuta l’idea Elmas @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 22, 2025



Ieri Pedullà scriveva: «Eljif Elmas e il Napoli: una storia dell’11 agosto che adesso si sta avvicinando alla conclusione. Il Napoli ha mosso nelle ultime ore passi con il Lipsia che possono rivelarsi decisivi. Lo stesso club tedesco ha memorizzato che sarebbe inutile andare avanti con un braccio di ferro nocivo per tutti. Nell’estate dei tormentoni, adesso il Napoli attende con fiducia il via libera definitivo per riportare Elmas in azzurro».