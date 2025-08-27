La natura del contendere è sulle condizioni che fanno scattare l'obbligo di riscatto. Allo United non interessano né le presenze né i gol, solo la qualificazione Champions

Hojlund, il Napoli ha fretta: per lui 5 milioni netti fino al 2030 (Gazzetta)

Hojlund sempre più vicino al Napoli anche per la Gazzetta dello Sport che con Antonio Giordano racconta la trattativa entrata nelle fasi decisive.

Scrive la Gazzetta:

Il contratto, che sta pronto da qualche parte con le sue 36 pagine, andrebbe firmato, si è partiti dal basso, si fa per dire, dai 3,5 milioni di euro e si è arrivati intorno ai cinque con scadenza 2030.

I fatti separati dalle opinioni raccontano che: il prestito a cinque milioni di euro si può fare, sempre con diritto di riscatto, da far scattare a patti e condizioni che lo trasformerebbero in una specie di obbligo con riconoscimento di altri quaranta milioni. La natura del contendere è sulle variabili e, paradossale ma vero, al Manchester non interessa se e quanti gol segnerà Hojlund ma ciò che il Napoli, con il danesino, riuscirà ad ottenere: per farla breve, dalle parti di Old Trafford, hanno scelto di far scattare l’affare se nell’accordo verrà inserita una clausola agevole, qualificazione in Champions (come se fosse facile!) e numero di presenze non elevatissimo.

Il Napoli vuole fare in fretta, per consentire ad Hojlund di far le visite mediche e di essere (possibilmente) al Maradona per la sfida con il Cagliari: il last minute non è una ipotesi elettrizzante, genera tensione e anche un pizzico di incertezza. Ma il percorso non può prevedere ulteriori modifiche, ora con il Manchester United c’è da accomodarsi ancora per sistemare i cosiddetti ultimi dettagli.

Hojlund, il Milan ha effettuato (e fallito) un tentativo in extremis per soffiarlo al Napoli (Gazzetta)

Il futuro di Ramsus Hojlund sembrerebbe sempre di più in direzione Napoli, dove la dirigenza lavora da diversi giorni alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l’infortunato Lukaku. Nelle ultime ore, gli esperti di mercato hanno riferito di un’accelerata nella trattativa in corso tra il club azzurro e il Manchester United: il giovane danese dovrebbe approdare all’ombra del Vesuvio in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (40 milioni). Per il calciatore, sarebbe pronto un contratto fino al 2030 a 5 milioni all’anno.

Intanto, in attesa di capire come si evolverà lo scenario, l’edizione online de La Gazzetta dello Sport racconta di un retroscena riguardante proprio il futuro dello scandinavo. Il Milan avrebbe effettuato un tentativo per soffiare Hojlund al Napoli durante la giornata di ieri. Ecco un estratto di quanto si legge sulla Rosea:

“Nella saga “Il mistero del nuovo centravanti del Milan”, vero tormentone dell’estate di mercato, una parte da protagonista – almeno in alcune puntate – l’ha recitata Rasmus Hojlund. L’attaccante danese del Manchester United è stato per settimane l’obiettivo primario dei rossoneri, che poi hanno virato improvvisamente su Boniface e, dopo essersi “scottati” con il nigeriano del Bayer, ora sono in chiusura per Conrad Harder. Eppure, ieri pomeriggio, da via Aldo Rossi è partita una chiamata alla Seg, l’agenzia che segue Hojlund. Un ultimo tentativo per informarsi se fosse cambiata la situazione dell’ex Atalanta che aveva posto come condizione per sbarcare a Milano un obbligo perlomeno condizionato a obiettivi sul riscatto dopo l’anno in prestito. Hojlund, però, ora è in trattativa con il Napoli e i margini per re-inserirsi erano evidentemente così stretti da convincere il Diavolo a spingere sul fronte Harder”.