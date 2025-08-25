Hojlund, il Milan ha effettuato (e fallito) un tentativo in extremis per soffiarlo al Napoli (Gazzetta)

"Ieri pomeriggio, da via Aldo Rossi è partita una chiamata all’agenzia che segue Hojlund". Ma i rossoneri hanno capito che "i margini per re-inserirsi erano così stretti da spingere sul fronte Harder".

Il futuro di Ramsus Hojlund sembrerebbe sempre di più in direzione Napoli, dove la dirigenza lavora da diversi giorni alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l’infortunato Lukaku. Nelle ultime ore, gli esperti di mercato hanno riferito di un’accelerata nella trattativa in corso tra il club azzurro e il Manchester United: il giovane danese dovrebbe approdare all’ombra del Vesuvio in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (40 milioni). Per il calciatore, sarebbe pronto un contratto fino al 2030 a 5 milioni all’anno.

Hojlund, il Napoli e il tentativo in extremis del Milan: il retroscena della Gazzetta

Intanto, in attesa di capire come si evolverà lo scenario, l’edizione online de La Gazzetta dello Sport racconta di un retroscena riguardante proprio il futuro dello scandinavo. Il Milan avrebbe effettuato un tentativo per soffiare Hojlund al Napoli durante la giornata di ieri. Ecco un estratto di quanto si legge sulla Rosea:

“Nella saga “Il mistero del nuovo centravanti del Milan”, vero tormentone dell’estate di mercato, una parte da protagonista – almeno in alcune puntate – l’ha recitata Rasmus Hojlund. L’attaccante danese del Manchester United è stato per settimane l’obiettivo primario dei rossoneri, che poi hanno virato improvvisamente su Boniface e, dopo essersi “scottati” con il nigeriano del Bayer, ora sono in chiusura per Conrad Harder. Eppure, ieri pomeriggio, da via Aldo Rossi è partita una chiamata alla Seg, l’agenzia che segue Hojlund. Un ultimo tentativo per informarsi se fosse cambiata la situazione dell’ex Atalanta che aveva posto come condizione per sbarcare a Milano un obbligo perlomeno condizionato a obiettivi sul riscatto dopo l’anno in prestito. Hojlund, però, ora è in trattativa con il Napoli e i margini per re-inserirsi erano evidentemente così stretti da convincere il Diavolo a spingere sul fronte Harder”.