Hojlund già sabato sera potrebbe essere a disposizione per Napoli-Cagliari (Repubblica)

Sono gli ultimi giorni di calciomercato. Il Napoli è sempre impegnato nella trattativa per Hojlund. Che – scrive Repubblica Napoli – già sabato potrebbe essere a disposizione di Conte.

Ecco cosa scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Appena una settimana e mezza per scegliere e (quasi) acquistare il nuovo bomber: Rasmus Hojlund, che già sabato sera potrebbe essere a disposizione di Antonio Conte per la sfida al Maradona contro il Cagliari.

Fitti e fruttuosi i contatti con il Manchester United (lunga call ieri pomeriggio) e Hojlund, la cui disponibilità a tornare in Italiaha agevolato i positivi sviluppi della trattativa. L’attaccante danese è entusiasta del progetto azzurro, è convinto di poter crescere con la guida di Conte e soprattutto non vede l’ora di misurarsi con la ribalta molto prestigiosa della Champions League. Gli ultimi dettagli da limare sono (stati) di natura economica, visto che il giocatore avrà un ingaggio leggermente più basso di quello che percepiva in Premier e ha chiesto dunque una buonuscita alla squadra inglese. Confermata invece per il trasferimento del suo cartellino la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, che scatterà appena si verificheranno alcune condizioni – risultati, presenze e gol – di cui si è discusso negli ultimi febbrili contatti tra i club. Un’operazione da circa 50 milioni complessivi, cinque dei quali da pagare subito.

Hojlund è sempre più vicino al Napoli, dichiara l’esperto calciomercato Marchetti a Sky Sport.

Ecco cosa ha dichiarato:

«La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Napoli vuole che ci siano condizioni di due tipo: una legata al club, e quindi alla qualificazione in Champions. Ma non solo. De Laurentiis vuole che Hojlund raggiunga un determinato numero di presenze per far scattare l’obbligo. Lo United invece non vorrebbe questa clausola.

L’accordo col giocatore invece c’è. Bisogna trovare quello tra i club.

Hojlund mai così vicino al Napoli.

Il Napoli non si fermerebbe solo a Hojlund. Per il centrocampo, ha pensato a Rabiot ma non ha mai affondato. Il primo nome è Elmas che il Napoli conosce e che ha la gusta duttilità. L’altro nome è quello di Brescianini. Per quel che concerne il difensore Juanlu Sanchez, invece, il Napoli lo tiene lì. Ma adesso, con gli incastri nuovi, il Napoli sta pensando eventualmente di mollarlo e tenere uno tra Mazzocchi e Zanoli, dipende anche dai posti in lista».