Hojlund escluso (di nuovo) dallo United, non è tra i convocati del match contro il Fulham

Rasmus Hojlund non è stato nuovamente inserito nella lista dei convocati del Manchester United, che quest’oggi affronterà alle 17:30 il Fulham. L’attaccante danese non figurava neanche tra i convocati del primo match della nuova stagione di Premier League contro l’Arsenal dello scorso weekend. Ritorna invece Onana.

Hojlund escluso (di nuovo) dallo United

I convocati dei Red Devils sono i seguenti:

Onana, Bayindir, Heaton, De Ligt, Dalot, Fredricson, Shaw, Yoro, Heaven, Dorgu, Maguire, Ugarte, Mainoo, Casemiro, Mount, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko, Zirkzee.

A conferma, dunque, che il danese è sempre più fuori dal progetto United e stia aspettando il via libera per una cessione.

Il Napoli lo segue e proverà ad ingaggiarlo in quest’ultima settimana di mercato.

Conte sta per avere il suo attaccante preferito per quel che concerne la sostituzione di Lukaku. Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive che il sì del danese potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì.

Ecco quel che riporta Repubblica:

Il Napoli e Hojlund potrebbero dirsi di sì già domani e l’attaccante è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Conte lo aspetta a braccia aperte e il club sta facendo tutto il possibile per accontentare il tecnico leccese, che resta comunque in attesa anche di un terzino ( lo spagnolo Juanlu) e di un centrocampista, con i sondaggi fatti nelle ultime ore per Brescianini, Rabiot e Pellegrini. I campioni d’Italia vogliono chiudere in bellezza il mercato e l’ultima settimana di trattative sarà decisiva per completare l’organico. Novità pure sul fronte dei rinnovi, con Matteo Politano pronto a firmare fino al 2028 e Amir Rrahmani vicinissimo a essere blindato a sua volta, dopo il positivo incontro di ieri mattina con i suoi agenti. Il Sassuolo è alle spalle e dietro l’angolo c’è il Cagliari: la stagione azzurra è entrata nel vivo.