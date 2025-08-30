Hojlund, domani visite mediche a Roma (Zazzaroni). Arriverà in serata in Italia (Di Marzio)

Hojlund, domani visite mediche a Roma (Zazzaroni)

In dirittura d’arrivo la trattativa del Napoli per Hojlund attaccante danese di 22 anni del Manchester United. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive su Instagram che domani il danese è atteso a Roma per le visite mediche.

Zazzaroni scrive:

Salvo imprevisti (scaramanzia napulitana), domani le viste di Hojlund a Roma. E non viene per turismo.

Gianluca Di Marzio aggiunge che arriverà stasera in Italia.

Il Napoli ha prenotato il volo per l’arrivo in Italia in serata di Hojlund: si aspettano gli ultimi ok formali e legali per autorizzare il viaggio

Hojlund, operazione da 50 milioni: 6 per il prestito più 44 per il riscatto (Di Marzio)

Di Marzio dice che per Hojlund c’è l’accordo blindato tra Napoli e Manchester United.

Accordo nuovamente blindato tra Napoli e Manchester United per Højlund: 6 milioni di euro per il prestito e 44 per l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

Hojlund, anche per Athletic c’è l’accordo tra Napoli e United. Ma il danese non ha ancora detto di sì

Il giornale on line Athletic dà notizia della trattativa tra United e Napoli per Hojlund.

Ecco cosa scrive:

Il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Napoli per Rasmus Hojlund, prestito oneroso con riscatto condizionato per la cifra di 44 milioni di euro. La condizione è la qualificazione del Napoli in Champions League.

Ma il danese, 22 anni, non ha ancora accettato il trasferimento. Ha espresso il suo desiderio di rimanere allo United e questa rimane una possibilità. Ma è stato lasciato fuori squadra per tre partite di fila. Ora il trasferimento è nelle sue mani.

A inizio agosto lo United ha ingaggiato Benjamin Sesko per 76,5 milioni di euro e da allora ha cercato di rientrare attraverso le vendite dei giocatori. Hojlund è una delle opzioni sul tappeto. La sua assenza dai convocati è un segno delle intenzioni dello United.

Ha attirato l’interesse di Atalanta, Lipsia e Newcastle, ma il Napoli si è fatto avanti con un accordo che lo United ha accettato.

Ha totalizzato 52 presenze nello United la scorsa stagione, ma ha segnato solo 10 volte, quattro in Premier League.