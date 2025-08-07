Gutierrez-Napoli, quasi fatta: 18 milioni + bonus. Per lo spagnolo un quinquennale da 2,2 milioni a salire

Moretto su X: "Le parti stanno finalizzando i documenti. Il Girona informerà ufficialmente il Real Madrid (che detiene una quota di partecipazione) nelle prossime ore. Il giocatore è in attesa dell'approvazione finale per la partenza"

Miguel Gutierrez sta per diventare un nuovo calciatore del Napoli. A riferire la notizia è l’esperto di mercato Matteo Moretto, il quale fornisce su “X” dettagli e cifre dell’affare. Il club azzurro verserà nelle casse del Girona 18 milioni più bonus, riservando all’esterno sinistro spagnolo un lungo contratto con stipendio destinato ad aumentare col passare degli anni.

Gutierrez-Napoli, affare in dirittura di arrivo

Di seguito quanto scrive il giornalista:

“Miguel Gutiérrez al Napoli; le parti stanno finalizzando i documenti. Trattativa per 18 milioni di euro a base fissa più bonus. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale del valore di 2,2 milioni di euro netti, che saliranno a 2,7 milioni di euro nell’ultima stagione. Anche tutto ciò che riguarda commissioni e diritti d’immagine è stato finalizzato. Il Girona informerà ufficialmente il Real Madrid (che detiene una quota di partecipazione) della transazione nelle prossime ore. Il giocatore è in attesa dell’approvazione finale per la partenza”.

Il Napoli è sempre attivo sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le fasce: per gli esterni bassi sembrerebbero imminenti gli arrivi di Janlu Sanchez e Gutierrez, mentre in avanti la situazione è un po’ più confusa con tanti nomi in ballo per la corsia di sinistra. Tra questi nomi c’è anche quello di Kevin, classe 2003, brasiliano dotato di talento, fantasia e imprevedibilità. Gioca nello Shakhtar Donetsk.

Le ultime di Pedullà su Kevin-Napoli

Il calciatore, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, piace molto al Napoli. Tuttavia, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club azzurro non affonderà il colpo fino a quando non avrà chiuso il capitolo terzini. Di seguito quanto scrive il giornalista sul suo sito:

“Lo scorso 23 luglio vi avevamo parlato in esclusiva del gradimento Napoli per un profilo del genere, Kevin era stato proposto nelle settimane precedenti e il club azzurro lo aveva fatto seguire con riscontri eccellenti. Oggi forse non bastano 40 milioni per prenderlo, più il tempo passa e più la valutazione sale. Il Napoli lo ha valutato quando ha considerato la possibilità di prendere un esterno offensivo classico, all’interno di una mina lista che comprendeva anche Sterling. Adesso il Napoli ha due priorità, chiudere entro pochi giorni sia Juanlu Sanchez che Gutierrez e ci sono i presupposti per andare a dama. Soltanto in un secondo momento penserà eventualmente a un altro esterno offensivo, la strategia è chiara”.