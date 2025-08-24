Grande Anguissa (ma lo perderemo per la Coppa d’Africa?). Meret e la costruzione dal basso sono incompatibili

Sassuolo-Napoli 0-2, l’analisi di Cesare Gridelli e Guido Trombetti

Cesare – Caro Guido ottimo inizio di campionato degli azzurri con 2 gol, 2 pali ed altre 2-3 occasioni importanti contro però un modesto Sassuolo. Il Napoli si è schierato con un annunciato 4-1-4-1 con Lobotka centrale basso e la linea di centrocampo a 4 con da destra a sinistra Politano, Anguissa, De Bruye e Mc Tominay, con lo scozzese più vicino a Lucca. Già in una buona condizione sono apparsi diversi giocatori ed in particolare i centrocampisti.

Guido – Grande partita di Anguissa tra i più avanti nella preparazione e che nel nuovo equilibrio tattico, a differenza dell’anno scorso, fa un maggior filtro a centrocampo recuperando un gran numero di palloni e facendo meno incursioni. Questo però porta alla riflessione che al momento non abbiamo nessuno altro centrocampista con le sue caratteristiche e che lui mancherà un mese e mezzo per la Coppa d’Africa. Poi sappiamo che servirà altro tempo per riportarlo in forma. Quindi significa che il Napoli prima della chiusura del calcio mercato dovrebbe prendere un suo sostituto.

Cesare – Mi è apparsa buona anche la prestazione di Lobotka che assume un ruolo fondamentale nella costruzione dal basso ed in impostazione giocando centrale spesso sulla linea dei difensori. Con il Sassuolo ha avuto ampia libertà ma bisogna mettere in conto di trovare alternative in fase di impostazione quando troverà squadre che lo marcheranno in modo asfissiante per limitarlo. Qualche volta lo ha fatto Anguissa e qualche volta De Bruyne che però è sprecato troppo lontano dalla porta.

Guido – A proposito della costruzione dal basso c’è da osservare che il Napoli la utilizza molto e quindi si ripropone il problema delle giocate di piede di Meret. Che è apparso spesso in difficoltà e ha rischiato un frittatone su Pinamonti. Allora c’è da chiedersi se con tale impostazione di gioco non ci sia da considerare Milinkovic Savic preso proprio per queste caratteristiche.

Cesare – Gran partita di McTominay, che non solo segna ed è uno dei più pericolosi nella fase offensiva, ma che da anche un grande contributo in mezzo al campo. Anche De Bruyne è apparso in una buona condizione e quando tocca il pallone si rende evidente che è di una altra categoria. Francamente però necessità di una maggiore integrazione nel centrocampo azzurro. Lucca ha fatto un buon lavoro, ha lottato ma è stato poco presente come terminale offensivo.

Guido – Caro Cesare l’infortunio di Lukaku impone, anche per il gran numero di partite da affrontare, di trovare un sostituto perché il belga sarà fuori 3-4 mesi ma poi dovrà trovare la condizione che sappiamo che per lui tarda sempre a venire. Penso che Hojilund sarebbe l’ideale in quanto non solo ha un gran fisico con i suoi 191 cm per 91 Kg (Lukaku 1.91 per 94 kg) ma è anche velocissimo. Purchè però questa operazione non significhi rinuciare ad Elamas o ad un altro centrocampista in grado di supplire alla mancanza di Anguissa E il Napoli non ha le risorse per fare tutto. Nel calcio come nella vita occorre fare delle scelte. L’ideale sarebbe un prestito con diritto di riscatto per il danese.

Cesare – Che purtroppo, però, il danese non vuole puntando ad un obbligo di riscatto per assicurarsi un futuro ormai lontano da Manchester. Ritornando alla impostazione del gioco c’è da osservare che nello sviluppo della manovra giochiamo pochissimo a sinistra attaccando invece quasi solo sulla catena di destra o centralmente. Questo potrà porre dei problemi di prevedibilità della manovra offensiva. Comunque è da dire che è stato un bel Napoli che fa sognare ma che andrà verificato contro squadre più forti. Ma secondo me se prendiamo Hojilund, con le cautele già espresse, veramente si potrà sognare oltre ogni aspettativa.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: scarso; Guido: insufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Rrahamani – Cesare: buono; Guido: buono

Juan Jesus – Cesare: buono ; Guido:buono

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido:non male

Lobotka – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Politano – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Anguissa – Cesare: sontuoso; Guido:eccellente

McTominay – Cesare: stratosferico; Guido:super

De Bruyne – Cesare: ottimo; Guido:buono

Lucca – Cesare: sufficiente; Guido:non male

Neres – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Gilmour – Cesare: s.v. ; Guido:s.v.

Lang – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Spinazzola – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Vergara – Cesare: s.v. ; Guido:s.v.

Conte – Cesare: buono; Guido:ottimo