Frenata Hojlund, Napoli e United discutono ancora. Contro il Cagliari l’unico centravanti sarà ancora Lucca (Corsport)
Il Napoli vuole un congruo numero di presenze del danese per far scattare l'obbligo di riscatto, una percentuale elevata rispetto al totale. Lo United no.
Frenata Hojlund, Napoli e United discutono ancora. Contro il Cagliari l’unico centravanti sarà ancora Lucca (Corsport)
Oggi 28 agosto, Hojlund è ancora un calciatore del Manchester United. Ci sono ancora cinque giorni alla fine del calciomercato. Intanto contro il Cagliari Conte avrà a disposizione un solo centravanti: Lucca. Proprio come contro il Sassuolo.
Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:
Rasmus Hojlund è ancora a Manchester. L’affare Hoj s’è rallentato
Meno quattro al gong di piazza affari del calcio, dicevamo: mai dimenticarlo. E a quanto pare esiste il forte rischio che l’operazione, fino a un paio di giorni spedita verso il traguardo, possa trascinarsi ancora un po’. Di certo, per la seconda volta dopo il Sassuolo, Lucca sarà l’unico centravanti di ruolo a disposizione di Conte per la partita di sabato contro il Cagliari al Maradona. Il problema che ha frenato i negoziati? Le presenze. Il numero di partite che il Napoli ha chiesto di inserire come una delle due condizioni necessarie a rendere obbligatorio il riscatto. L’altra è la qualificazione alla prossima Champions.
Hojlund, il Napoli vuole un numero alto di presenze per far scattare l’obbligo di riscatto
Lo United non è d’accordo. O meglio: rispetto alla posizione iniziale, cioè obbligo garantito e stop, ha accettato di partire da un prestito con diritto di riscatto da 5 milioni più 40 che diventerebbe obbligo nel caso in cui il Napoli riuscisse a qualificarsi all’edizione 2026-2027 di Champions. Lo ritiene ragionevole. Il club di De Laurentiis, però, ha chiesto di raddoppiare le condizioni: inserendo anche la voce di un congruo numero di partite giocate da Hojlund nell’intero arco della stagione. Congruo, cioè una percentuale elevata rispetto al totale: ed è questo il punto che ha mandato in stallo la trattativa e l’affare in freezer. Lo United, dal canto proprio, vuole escludere questa opzione dalla struttura dell’operazione o quantomeno ridurre notevolmente il numero delle presenze che Rasmus dovrebbe collezionare per trasformare il diritto in obbligo.