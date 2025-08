Alla Gazzetta: "Ci ha fatto vincere tanti campionati, sa fare tutto ed è un leader per come gioca"

Foden: «Con De Bruyne vi divertirete, quando sei sotto si mette la squadra sulle spalle»

Il Manchester City giocherà sabato a Palermo l’unica amichevole prima dell’inizio della Premier League. La Gazzetta ha intervistato Phil Foden. E tra le varie domande gli hanno chiesto dell’impatto che avrà De Bruyne in Serie A. Foden dice che ci divertiremo.

“È un giocatore di classe mondiale che in campo sa fare cose incredibili, come abbiamo visto qui al City: ci ha fatto vincere tante Premier League coi suoi fantastici assist. Kevin sa fare un po’ di tutto. È un bravo ragazzo dentro e fuori dal campo, un leader per come gioca: non è uno di quelli che alza la voce, ma quando sei sotto si mette la squadra sulle spalle e la riporta in partita. Penso che i tifosi italiani si divertiranno tanto con lui”.

Ha parlato anche di Reijnders.

“Mi ha impressionato dal primo allenamento. È un giocatore dinamico, a tutto campo e al Mondiale ha dimostrato quanto bene sa passare il pallone, con tanti assist”.