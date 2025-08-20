De Laurentiis offre 45 milioni per Pio Esposito: l’Inter dice no (Sportmediaset). Ma il Napoli smentisce

De Laurentiis offre 45 milioni per Pio Esposito: l’Inter respinge l’offerta (Sportmediaset)

Anche Pio Esposito nel mirino del Napoli. Riporta Sportmediaset:

“Dovbyk? Hojlund? Kean? Zirkzee? Tanti profili sondati e cercati dal Napoli per sostituire l’infortunato Lukaku. Questi e altri ancora. Ma il sogno di Aurelio De Laurentiis era un altro: Pio Esposito. Era perché l’Inter non ha mai inteso discuterne, nemmeno di fronte a una offerta iniziale di 45 milioni. Un no secco, perentorio: i nerazzurri considerano incedibile l’attaccante tornato quest’anno alla base dopo l’ottima annata in Serie B con lo Spezia. Tutti sono convinti di avere in rosa una punta completa, forte fisicamente e tecnicamente e con uno straordinario senso del gol.