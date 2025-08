Ecclestone: «Hamilton deve ritirarsi. Adesso. Se fossi il suo manager, tratterei per dire addio subito alla Ferrari»

Bernie Ecclestone non ha dubbi. È giunta l’ora che Hamilton si ritiri. Adesso. Subito. Oggi, non domani. In Ungheria il sette volte campione del mondo si è definito inutile e ha aggiunto: “Se fossi la Ferrari, cercherei un altro pilota”. Ha poi chiuso al 12esimo posto mentre Leclerc è arrivato quarto dopo aver conquistato la pole position ed essere stato a lungo in testa.

Ecco cosa ha detto Ecclestone storico padre padrone della Formula Uno:

«Lewis era, e probabilmente lo è ancora, molto talentuoso. Ma, come molte personalità sportive di spicco, quando raggiungono la cima c’è solo una strada da percorrere, e non è una buona direzione. È solo verso il basso. I campioni si stancano. Lewis è stanco. Sta facendo quello che fa da sempre. Ha bisogno di fermarsi, per sempre, un reset totale per fare qualcosa di completamente diverso. Oggi pensa che non sarà così ma presto si abituerà a fare altre cose lontano dalle corse automobilistiche, in pensione. Avrebbe dovuto farlo un po’ di tempo fa».

Ecclestone dice ad Hamilton che è giunta l’ora di dire basta

Ancora:

«Lewis non è un imbroglione. Ma sarebbe barare con se stesso se proseguisse. Dovrebbe fermarsi ora. Se mi prendessi cura di lui, negozierei immediatamente con la Ferrari e direi: “Se hai qualcuno che sostituisca Lewis, si farà da parte”».

Parole forti, fortissime. Hamilton ha firmato un accordo triennale con la Ferrari. Hamilton non è mai salito sul podio quest’anno nei Gran Premi.

Il Telegraph conclude ricordando le parole di Hamilton a fine Gran Premio d’Ungheria:

“Sono contento che sia finita. Non vedo l’ora di andarmene.”

Ma alla domanda: “tornerai?, lui ha risposto: “Certo non vedo l’ora di tornare.”