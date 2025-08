È scoppiata la crisi Hamilton: «Sono inutile, la Ferrari dovrebbe cambiare pilota». Umiliato da Leclerc che va in pole

È scoppiata la crisi Hamilton: «Sono inutile, la Ferrari dovrebbe cambiare pilota», Leclerc va in pole position.

Ormai è ufficiale. A Budapest è deflagrata la crisi di Lewis Hamilton ancora una volta eliminato prematuramente nelle qualifiche e che domani partirà dal dodicesimo posto mentre Charles Leclerc ha conquistato la pole position. Un’umiliazione brucante per il sette volte campione del mondo.

Eliminato ancora una volta in Q2, ha detto: «La Ferrari dovrebbe cambiare pilota, non è colpa del team, sono io che sono inutile».

E ancora: «Cosa mi manca? Non lo so, non lo so. Me lo chiedo anche io. Non ho risposte da dare. Forse bisogna cambiare pilota, perché a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position» ha detto ai microfoni di Sky Sport UK.

Dopo l’eliminazione ha ripetuto in radio: “Every time, every time” (ogni volta, ogni volta). Non è stato chiaro a cosa si riferisse, se a una sua richiesta non esaudita o altro. Lui ha tagliato corto: «A cosa mi riferivo? Solo a me stesso».

La crisi è ormai scoppiata. La macchina è tarata su Leclerc ma lui sta facendo la figura del pivellino. È insopportabile per un fuoriclasse come lui.

Lewis Hamilton ha definito “inaccettabili” i suoi errori nelle sessioni di qualifica dell’ultimo Gp di Formula 1, “ma sembra ancora cercare la colpa nella sua squadra piuttosto che limitarsi a fare le cose per bene”, scrive il Telegraph.

Per il giornale inglese l’ormai famoso promemoria che Hamilton ha inviato alla Ferrari “per migliorare” non è “semplicemente un pilota che cerca di aiutare la sua squadra a migliorare”, “bisognerebbe sedersi a un tavolo con le persone interessate e discutere di persona. In questo modo, le persone possono esprimere il loro parere, essere oneste e avere una conversazione costruttiva sui progressi. Scrivendo e-mail, si rischia involontariamente di dire qualcosa che potrebbe essere letto in modo diverso dallo spirito con cui era stato scritto. Questo può essere dannoso per la costruzione di un rapporto migliore, che è ciò che Hamilton deve fare in questo momento. Dopotutto, tutti nel team hanno dei sentimenti, e tutti devono remare nella stessa direzione e voler lavorare insieme”.

“Questo è stato il tredicesimo Gran Premio di Hamilton da quando è arrivato in Ferrari e nessuno dovrebbe trovare scuse per lui ora che è arrivato in una nuova squadra. Ha avuto abbastanza tempo in macchina e al simulatore per imparare come funzionano le cose. Dovremmo aspettarci che si avvicini al suo massimo rendimento. Hamilton non si è adattato bene alla sua nuova vettura. La Ferrari è una bestia molto diversa dalla Mercedes: non arriva con il merito che si è costruito lì. Deve cambiare atteggiamento e accettare che queste auto sono complicate da guidare e che a volte bisogna guidare entro i limiti piuttosto che spingere per qualcosa che non c’è. Forse anche Hamilton sta scoprendo quanto sia bravo Leclerc”.