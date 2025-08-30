Decibel Bellini, Geolier e De Laurentiis hanno lavorato alla grande pace: stasera tutti assieme al Maradona

Decibel Bellini, Geolier e De Laurentiis hanno lavorato alla grande pace: stasera forse tutti assieme al Maradona

Tutto è bene quel che finisce bene. Così sembrerebbe. Dopo la rivolta social per la defenestrazione di Decibel Bellini storico speaker del Napoli e il passo indietro di Geolier al quale il Napoli aveva affidato la direzione artistica delle partite casalinghe, ecco che tutto potrebbe cambiare. E ciascuno tornare al suo posto. La società di Geolier e del fratello potrebbero continuare a curare l’evento-partita, con ospiti, musiche, cantanti, e Decibel fare quello che ha sempre fatto e per cui è considerato un intoccabile dal pubblico di Napoli.

Ne scrivono sia la Repubblica Napoli sia il Corriere dello Sport.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

C’è un’ipotesi clamorosa che sarà svelata tra qualche ora: Decibel potrebbe tornare al suo posto e sarebbe una vittoria piena degli appassionati che hanno invocato il suo ritorno. L’idea è quella di recuperare tutti gli attori della vicenda. La Golden Boys dovrebbe riprendere la direzione artistica e organizzare, dunque, le esibizioni di artisti e deejay che si alterneranno sul prato del Maradona prima del calcio d’inizio delle partite. La presentazione dell’anteprima sarebbe affidata a Timo Suarez, indicato dal Napoli come nuovo speaker dello stadio Maradona, e travolto suo malgrado dagli insulti del web. Il 33enne artista di Giugliano si è adoperato pure lui per ribaltare la situazione e trovare un compromesso che potesse soddisfare tutti. Golden Boys, Bellini e Suarez, dunque. L’idea è stata esposta ieri al presidente De Laurentiis che ha preso atto della volontà dei protagonisti di voler collaborare insieme per rendere unico l’evento dello stadio Maradona prima e dopo la partita dei campioni d’Italia. Probabile pure un contatto telefonico tra Geolier, ancora in vacanza, e lo stesso De Laurentiis che hanno un rapporto di grande sintonia e soprattutto di amicizia, per definire nuovamente l’accordo.

Lo stesso Geolier ha lavorato per il ritorno di Decibel Bellini

Scrive il Corriere dello Sport:

Daniele Decibel Bellini questa sera potrebbe essere al suo posto, a bordocampo, per la prima al Maradona del nuovo campionato contro il Cagliari. Le parti hanno provato e stanno provando a ricucire tutti gli strappi dei giorni scorsi. Giovedì, infatti, il Napoli aveva annunciato una nuova partnership per la gestione dell’intrattenimento allo stadio Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe con la direzione artistica affidata a Golden Boys, ovvero la società dei fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo, in arte Geolier. Lo stesso artista napoletano, però, nella notte tra giovedì e venerdì, con una storia su Instagram, aveva annunciato l’interruzione immediata della collaborazione con il Napoli dopo aver «chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker». Per questa sera erano stati annunciati in consolle il dj resident Enrico Maria, mentre come speaker Timo Suarez. Ora si sta provando a far tornare il sereno per ritrovarsi tutti insieme questa sera al Maradona.