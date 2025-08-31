De Bruyne, davvero poca roba. Ha camminato per il campo (Condò)

Paolo Condò sul Corriere della Sera commenta le partite di ieri e dedica le prime righe alla stentata vittoria del Napoli sul Cagliari per 1-0 con gol di Anguissa all’ultima azione.

Scrive Condò:

Se è vero che dopo una certa età non tutti i risvegli sono uguali, pure i passaggi a vuoto dei calciatori ultratrentenni arrivano senza preavviso. Attesissimo al debutto al Maradona, Kevin De Bruyne ha camminato per il campo provando a rendersi utile con qualche tocco sapiente, ma davvero poca roba. Il problema è che il suo calo fisico ha contagiato il resto del Napoli, sigillato da un Cagliari ovviamente difensivo, ma assai ben sparpagliato per il campo. Conte ha vinto con i cambi, peraltro tardivi, che hanno immesso l’energia necessaria a un recupero d’assalto, culminato nella deviazione salvifica di Anguissa. Due punti più che guadagnati per restare a fianco della Roma.

Il Napoli riprende da dove aveva lasciato, De Bruyne debutta con un gol casuale e gioca a tuttocampo (Athletic)

Il Napoli ha vinto il primo match di campionato contro il Sassuolo 2-0, con gol di McTominay e De Bruyne. E The Athletic commenta la prestazione degli azzurri, concentrandosi maggiormente sui due centrocampisti.

Il portale del New York Times scrive a proposito del match:

I campioni d’Italia hanno ripreso da dove avevano lasciato, impassibili dalla notizia del lungo infortunio di Romelu Lukaku. Matteo Politano ha trovato la combinazione con Scott McTominay per il primo gol, un’immagine speculare del gol contro il Cagliari valevole per lo scudetto; più tardi, Kevin De Bruyne ha segnato su calcio di punizione. Il belga ha giocato in un ruolo non definito: è stato davanti alla difesa, poi sull’esterno di sinistra, poi falso nove. Indipendentemente dalla sua intenzione di segnare, è stato un bel modo per inaugurare il suo debutto. De Bruyne dovrà fare qualcosa di speciale per soppiantare McTominay come pupillo dei tifosi. Dopo la sostituzione, lo scozzese si è sdraiato sulla linea laterale di campo, appoggiandosi sul gomito e godendosi le bandiere scozzesi presenti allo stadio. In tribuna, il ds Manna, a causa dell’infortunio al tendine d’Achille, dovrà fare gli ultimi colpi di mercato per telefono. Lo stress e la tensione della fine del calciomercato stanno prendendo piede; di sicuro, non è una manna dal cielo.