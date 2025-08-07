Conte sperimenta McTominay e De Bruyne in campo contemporaneamente con lo scozzese a sinistra (Sky)

Per l'attacco si utilizzano due sistemi di gioco: 4-3-3 e 4-4-2. De Bruyne e Lang si scambiano di squadra facendo variare il modulo, il belga agisce da seconda punta quando viene utilizzato nella squadra che attacca

Seduta tecnico-tattica nel nono giorno di ritiro a Castel di Sangro per gli uomini di Antonio Conte. Sul terreno del Patini esercitazione fucsia contro blu, attacco contro difesa. Per l’attacco si utilizzano due sistemi di gioco: 4-3-3 e 4-4-2. De Bruyne e Lang si scambiano di squadra facendo variare il modulo, il belga agisce da seconda punta quando viene utilizzato nella squadra che attacca. Per la prima volta il tecnico dei campioni d’Italia ripropone lo stesso sistema utilizzato nel finale dello scorso campionato con il fuoriclasse belga a fare le veci di Raspadori.

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha fatto il punto sull’allenamento di oggi, con la nuova sperimentazione di Antonio Conte in mezzo al campo:

«Oggi sperimentati tutti insieme i centrocampisti: Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne in campo contemporaneamente, con lo scozzese a sinistra. In mezzo al campo si interverrà con acquisti come Miretti o Musah, per dare un’alternativa ad Anguissa».

Sulle trattative in corso:

«Gutierrez del Girona, operazione da circa 20 milioni di euro: Conte avrà un esterno di gamba, in grado di coprire tutta la fascia e garantire anche copertura in fase difensiva. A sinistra c’è anche Noa Lang, ma anche Spinazzola. A destra invece si vuole formalizzare la trattativa per Juanlu Sanchez: il Siviglia chiedeva 20 milioni di euro, ma il Napoli pensa di poter chiudere l’operazione per 17 milioni di euro. Juanlu sarà l’alternativa a Di Lorenzo sulla fascia destra. In mezzo al campo si interverrà con acquisti come Miretti o Musah, per dare un’alternativa ad Anguissa. L’eventuale cessione di Raspadori potrebbe consentire al Napoli di fare altre valutazioni in attacco, sulla fascia sinistra, avendo a disposizione un nuovo tesoretto. Ma senza ansia».