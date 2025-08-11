Anguissa in mediana accanto a Lobotka e De Bruyne libero di agire, muoversi, inventare. Lo scorso anno, così McTominay ha offerto il meglio di sé

Conte, la chiave della rivoluzione sarà far coesistere i fantastici quattro a centrocampo (Gazzetta)

Napoli-Girona è stata la mezz’ora del Napoli quasi perfetto. E poi, nel finale si è visto il Napoli con i fantastici quattro a centrocampo, senza sacrifici, anche se c’era Gilmour al posto di Lobotka.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Per mezzora è stato un Napoli quasi perfetto: aggressivo, rapido, intenso. E straordinariamente efficace. Con Kevin De Bruyne a inventare, Lukaku a martellare, Anguissa e Lobotka a dettare i tempi della pressione e degli assalti. In attesa del miglior McTominay, Conte sta modellando una squadra a trazione anteriore, che possa esaltarsi negli uno contro uno sulle fasce ma anche fraseggiare tra le linee con l’idea di andare veloce verso la porta.

Conte e la coesistenza dei quattro tenori di centrocampo

La chiave della rivoluzione, però, sarà un’altra: se Conte riuscirà a far coesistere i quattro tenori di centrocampo, allora a Napoli ci sarà da divertirsi. Come è accaduto per 15’ sabato: dopo l’ingresso di McTominay, i campioni d’Italia hanno lasciato l’ormai tradizionale 4-3-3 in favore del 4-23-1. Con lo scozzese largo a sinistra, Anguissa in mediana accanto a Gilmour (entrato per Lobotka, l’altro insostituibile) e re Kevin libero di agire, muoversi, inventare. Un po’ come ha fatto Raspadori nella seconda parte della passata stagione. Periodo in cui McTominay – nonostante una posizione più sacrificata in fascia, soprattutto in fase di non possesso – ha poi mostrato il meglio di sé. Il tutto senza considerare che anche in avanti qualcosa è cambiato: Neres al meglio della condizione è un passepartout che può aprire ogni difesa. I centimetri di Lucca sono quelli che servivano per trasformare in oro i continui traversoni che piovevano dalle fasce lo scorso anno.