A Sky: «Mi piace molto il recupero alto di palla, secondo me si ha più probabilità di fare gol. Abbiamo lavorato tanto, stiamo migliorando e si è visto nelle ultime due partite».

Sam Beukema ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in amichevole del Napoli per 4-0 contro il Sorrento.

Beukema: «Io e De Bruyne ci facciamo tanti scherzi. è un valore aggiunto dentro e fuori dal campo»

Le dichiarazioni del neo-difensore azzurro riportate da Tuttomercatoweb:

«Per noi è stato importante non subire gol, stiamo lavorando tanto su questo durante la settimana e siamo soddisfatti, anche per le due vittorie di fila».

Il lavoro si inizia a vedere…

«E’ stato dura, abbiamo lavorato tanto ma speriamo di vedere i frutti durante la stagione. Piano piano stiamo migliorando e si è visto nelle ultime due partite».

Sulla linea alta ed il recupero del pallone nella metà campo avversaria:

«Mi piace molto, secondo me se prendi la palla più in alto sul campo hai più probabilità di fare gol. Mi piace, anche a Bologna facevamo così quindi ci sono abituato, per me questo è il metodo giusto».

Che effetto fa affrontare in allenamento Lukaku e Lucca?

«E’ bello giocarci contro durante la settimana, così anche noi difensori ci prepariamo bene. Loro sono fra gli attaccanti più forti del campionato. E’ un piacere giocare con e contro di loro».

De Bruyne cosa porta?

«Un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. E’ un ragazzo umile, ci facciamo tanti scherzi. Posso parlare con lui anche in olandese, è un ragazzo fantastico e siamo felicissimi di averlo con noi».