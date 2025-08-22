Allegri: «Non è stato un addio difficile alla Juve, perché ho lasciato vincendo»

In conferenza: «Domani è un problema: è un anno che son fermo e non so come mi comporterò. Speriamo di non fare troppi danni...»

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cremonese, sfida valida per la prima giornata di Serie A:

Allegri sulla stagione che sta per cominciare:

«Domani iniziamo la stagione: è una partita importante e c’è molta curiosità, anche da parte mia perché rientro in panchina dopo un anno. I tifosi sono importanti, siamo contenti dell’affetto ricevuto contro il Bari: tutti insieme dobbiamo iniziare un percorso che ci deve portare a marzo in una posizione ottimale di classifica, perché è a marzo che si decide la stagione e ci dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni. Sono molto contento del gruppo, sia dal punto di vista tecnico che morale: il gruppo sta diventando una squadra. Domani partita complicata, difficile: le prime partite di campionato sono sempre le più difficili, perché la condizione non è ottimale e c’è il mercato aperto. Bisognerà essere concentrati. Le squadre di Nicola sono sempre rognose, stringono gli spazi, ci vorrà pazienza».

Più sorpreso o preoccupato da questa estate?

«Bisogna sempre puntare al massimo degli obiettivi, perché solo attraverso la motivazione il lavoro cresce. Il campionato è una crociera, si deve andare sempre alla stessa velocità. Ci saranno momenti belli – speriamo tanti – e momenti difficili che andranno gestiti. L’equilibrio deve regnare all’interno del Milan. L’obiettivo è giocare la Champions, senza porci limiti».

Come deve essere il Milan?

«Deve essere una squadra. Serve rispetto di tutti gli avversari, la vittoria va conquistata sul campo. Non ho linee guida, ma cose normali del calcio: quando hai la palla devi fare gol, quando non ce l’hai devi saper difendere. Perché è la differenza reti che conta».

Allegri sul campionato:

«Favoriti o non favoriti… Ci sono otto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, poi c’è l’Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi. Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l’equilibrio. Poi non è questione di difesa a tre o quattro, ma di caratteristiche di giocatori: se metto un altro al posto di Tomori quarto basso, avrò più spinta. Ma si può giocare in vari modi».

Come ti poni sugli acquisti?

«La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, sia in entrata che in uscita. Sono arrivati giocatori giovani, di grande prospetto e qualità. C’è condivisione sugli obiettivi per la squadra. La società è attenta e vigile. Mancano ancora dieci giorni di mercato. Ma poi oggi l’importante è la partita. Sono molto contento di tutti i ragazzi che ho a disposizione».

Com’è allenare Luka Modric?

«Parlare tecnicamente di Modric non c’è bisogno di parlarne… Lo dimostra la carriera. Gioca più la palla d’esterno che d’interno e lo fanno in pochi. È un ragazzo con grande umiltà. Non può avere la fisicità di 10 anni, ma insieme lo gestiremo al meglio. Sta molto bene a livello fisico».

Qual è il tuo stato d’animo?

«Non è stato un addio difficile alla Juve, perché ho lasciato vincendo. Ho entusiasmo, faccio questo lavoro con grande passione e sono molto contento. Domani è un problema: è un anno che son fermo e non so come mi comporterò. Speriamo di non fare troppi danni…».

Il Milan può fare come il Napoli l’anno scorso?

«Non è che c’è Allegri e il Milan vince. Bisogna lavorare insieme. Io ho imparato una cosa: nelle grandi società, non conta l’allenatore, ma conta il club. Conta la storia del club, che va rispettata in tutti i sensi. E bisogna sentirne addosso la responsabilità. Si deve lavorare per non sbagliare, questo ti alza l’attenzione e la tensione. Il Milan, che è sopra tutto e sopra tutti, deve tornare in Champions l’anno prossimo».

L’ha chiesto un altro centrale?

«Sono tranquillo e sereno. De Winter e Tomori possono giocare a destra, c’è anche Jimenez, Akhetame. Sono molto sereno. L’importante è stare tutti bene».

Che modulo farà con tutti a disposizione?

«Al momento, avevamo Leao, Pulisic e Saelemaekers davanti. Poi che siano più vicini o lontani, in qualche modo li mettiamo in campo. Sono molto contento di come si sta comportando Gimenez, speriamo che domani riesca a tenere tutta la partita».

Allegri su chi gioca a centrocampo:

«Oggi deciderò su Modric se titolare o gara in corso. Loftus e Fofana hanno tecnica e fisicità: a fine anno, devono aver fatto minimo 15 gol».

Un aggiornamento su Rafa Leao?

«Non ce ne sono, sta bene e speriamo di averlo a Lecce altrimenti lo vedremo dopo la sosta».

Pensi di avere qualcosa in più delle altre?

«Le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Bisogna far parlare il campo. Ci sono giocatori forti e scarsi, si può migliorare o peggiorare. Nel calcio si deve saper gestire bene l’imprevisto. Per tanti anni ho iniziato con una idea in testa e poi l’ho cambiata. L’anno scorso sono successe tante cose, so che si deve migliorare».