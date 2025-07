Juanlu bloccato dal Napoli, al Siviglia 17 milioni inclusi i bonus

Il Napoli ha bloccato il terzino destro Juanlu Sanchez del Siviglia, che diventerebbe il vice di Giovanni Di Lorenzo.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando su X:

Napoli, bloccato Juanlu Sanchez. Accordo di massima con il Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni.

🚨#Napoli, bloccato Juanlu #Sanchez. Accordo di massima con il #Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 18, 2025

Il giocatore ha disputato quest’estate l’Europeo Under 21 con la Spagna, sfidando anche l’Italia in uno dei match del girone.

A seguire quanto riportato dal Corriere dello Sport il 13 luglio:

“Sono ore di attese anche per il trasferimento di Juanlu Sanchez al Napoli. Il potenziale quinto colpo da regalare a Conte per Dimaro. L’accordo tra le due società è vicino. La distanza di qualche giorno fa è stata ridotta. Il Siviglia chiedeva 20 milioni, ora 17: il Napoli è fermo alla prima offerta di 12 più 2 di bonus, con possibilità di rilancio. Si discute sulla percentuale di futura rivendita per incrementare e stringersi la mano. Il giocatore ha già l’accordo con il Napoli”.