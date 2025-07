Se Calhanoglu andrà al Fenerbahce, l’Inter ha in mente di acquistare Granit Xhaka (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime su Calhanoglu e l’Inter, che alla fine – nonostante quanto già detto più volte – potrebbero veramente separarsi. Al suo posto l’Inter punterebbe su un altro centrocampista esperto e internazionale, ovvero Granit Xhaka che era già stato cercato ampiamente dal Milan in questa finestra.

Se Calhanoglu andrà al Fenerbahce, l’Inter piomberà su Granit Xhaka (Gazzetta)

Scrive così Gazzetta:

“Non finisce più, questa storia. Ma l’Inter è pronta, non si arriva al 20 luglio senza avere un piano d’azione dettagliato. E allora: se quella tra Calhanoglu e il Fenerbahçe si tramuterà davvero in una trattativa e non resterà appesa in aria come avvenuto con il Galatasaray, il club nerazzurro si getterà con forza su Granit Xhaka. È lui il profilo individuato per far coppia con Nicolò Barella nel centrocampo a due che ha in testa Cristian Chivu, come già raccontato alla fine della scorsa settimana dalla Gazzetta. È lui il primo nome da tenere presente. […]

Adesso il centrocampista dell’Inter è entrato nel mirino del presidente Ali Koc. Attenzione a un dettaglio: siamo in clima di campagna elettorale, a settembre c’è l’elezione del nuovo presidente del Fenerbahçe. Logico che il nome di Hakan in qualche modo sposti l’attenzione (e magari pure qualche preferenza). Presto però si capirà se anche stavolta ci si fermerà alle voci o se invece si entrerà nel vivo di una trattativa. […] Il prezzo di Calhanoglu non è mai cambiato: 30 milioni di partenza, con la concreta sensazione che a 25 la trattativa in uscita si potrebbe chiudere davvero. Ma a quei 25 milioni il Fenerbahçe deve arrivare. […]

Quel che pure va raccontato, in questa storia, è un altro passaggio: nella giornata di ieri l’Inter ha avuto un contatto con Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu, che però non ha regalato certezze sull’arrivo di un’offerta per il suo assistito […] L’Inter è tra l’infastidito e il sorpreso, intorno a queste nuove voci. Ma il club nerazzurro non si fa trovare impreparato. Il nome che hanno in testa è quello di Xhaka, 32enne del Bayer Leverkusen. Lo svizzero non è convinto di accettare la proposta del Neom […] Alternative possibili? Ederson, in considerazione della trattativa in piedi per Lookman, va tolto dal mazzo”.