Calhanoglu resterà all’Inter e dovrà far pace con tutti, in primis con Lautaro (Corsport)

Calhanoglu rimarrà all’Inter. Paradossale. Lo scrive il Corriere dello Sport: l’unica squadra realmente interessata pareva fosse il Galatasaray, che però ha aumentato l’offerta per Osimhen e quindi non può spendere 30 milioni per il centrocampista. A questo punto ci sarà da ricucire il rapporto con Lautaro, con la tifoseria, col presidente stesso che lo ha messo alla berlina di fronte alle telecamere dopo la sconfitta ai Mondiali per Club. A meno che non arrivino altre offerte da altre squadre nelle prossime settimane di mercato.

“Osimhen sì, Calhanoglu no. A meno di ribaltoni, si può considerare chiusa la telenovela che vedeva come protagonisti, da un lato, in centrocampista turco e, dall’altro il Galatasaray. Proprio il vicepresidente del club di Istanbul, Abdullah Kavucku, e l’intermediario George Gardi, a Milano da martedì per dare l’assalto decisivo all’attaccante nigeriano, infatti, ne hanno approfittato per incontrare pure Ausilio. Al quale hanno fatto sapere che non ci sono le condizioni per mettere in piedi una trattativa anche per Calha. Probabile che, avendo dovuto alzare l’offerta fino a 75 milioni per smuovere le resistenze del Napoli su Osimhen – considerato assolutamente prioritario -, abbiano ormai poco o nulla da proporre all’Inter per il regista. […]

Da viale Liberazione, infatti, garantivano che non c’era nessuna necessità di vendere Calha, a meno che lui direttamente non avesse chiesto di andare via. E, comunque, sarebbero serviti almeno 30 milioni per liberarlo (dalla Turchia ne offrivano 15 ndr). Ebbene, nulla di tutto questo si è verificato. Il centrocampista non ha fatto alcuna mossa. Il Galatasaray la sua l’ha fatta ieri ma di fatto rinunciando alla possibile operazione. […]

La prospettiva più concreta, invece, è che Calhanoglu una volta smaltito l’infortunio al polpaccio si metta a disposizione di Chivu. E che poi lo stesso allenatore rumeno si adoperi per ricucire i rapporti interni, soprattutto con Lautaro. Il tecnico per primo, peraltro, è convinto di riuscirci. Come è convinto che un giocatore come Calhanoglu continuerà a fargli un gran comodo in mezzo al campo a dirigere le operazioni. Sempre che non venga tormentato ancora dagli infortuni come accaduto nell’ultima stagione”.