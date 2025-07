Wolff non dimentica Hamilton: «Il nostro è un rapporto profondo, mi chiede ancora tanti consigli»

Toto Wolff e Lewis Hamilton sono rimasti in ottimi rapporti nonostante il sette volte campione del mondo abbia lasciato la Mercedes lo scorso anno dopo undici stagioni. Forse nessuno si aspettava così tante difficoltà con la Ferrari, eppure da entrambe le parti non sembrano esserci rimpianti o sassolini dalle scarpe da doversi togliere. Arrivano parole al miele da parte del team principal in un’intervista concessa al al quotidiano statunitense The Wall Street Journal. A seguire quanto dichiarato.

Wolff ha ancora a cuore Hamilton: parole al miele per lui

«Siamo rimati molto amici. Abbiamo subito messo in chiaro che in pista vogliamo batterlo e sarebbe strano il contrario. Lontano dalla Formula 1 però le cose vanno diversamente. Da 12 anni abbiamo un rapporto molto profondo, ci fidiamo l’uno dell’altro. Mi chiede ancora consigli sui suoi flirt e quali ragazze uscire. Io gli dico la mia, poi dopo gli chiedo com’è andata. Anche nei weekend di gara lui è solito trascorrere qualche momento con noi, è rimasto un amico. Viene nella nostra aerea hospitality, mangia con noi, parla con gli ingegneri. E spesso dopo un Gran Premio torniamo tutti insieme a casa con George Russell e Valtteri Bottas, la banda si riunisce».

«Quando Hamilton ha deciso di andarsene la situazione sarebbe potuta diventare molto imbarazzante, oserei dire quasi ostile. Abbiamo parlato a lungo per evitare che ciò succedesse, cercando di essere accomodanti e comprensivi. Alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi, continuando ad avere ottimi rapporti con colui che ci ha rappresentato alla grande per più di un decennio».