Alla Gazzetta: «Vedremo se Conte farà davvero così tanta fatica in Champions. Allegri? Porterà al Milan l'esperienza, ma non gli si può chiedere la luna».

L’ex calciatore Bobo Vieri, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della nuova stagione delle big di Serie A.

Vieri: «Il Napoli sta facendo tanto sul mercato, ma oggi per me l’Inter è ancora la favorita»

Su Maresca, vincitore del Mondiale per club con il Chelsea:

«Molto più che bravo: ha lavorato per tanti anni con Guardiola, e si vede. Non ha vinto solo pressando alto: possesso, calcio organizzato, giocatori veloci, di qualità e anche forza, che è sempre un plus. Per me l’anno prossimo il Chelsea vince la Premier e lotta per vincere la Champions».

Com’è uscita l’Inter dal Mondiale per Club?

«Era ancora un po’ sotto effetto Monaco: a livello psicologico aveva ancora addosso quella botta, e l’ha sentita. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma pure dopo quella fiammata non devono smettere di pensare che sono forti. Altrimenti non sarebbero arrivati in finale due volte in tre anni».

Come vede Cristian Chivu?

«L’Inter voleva un allenatore giovane, con idee nuove: Chivu lo è, e le ha. Però gli servirebbe più tempo di quello che in Italia si concede di solito a Inter, Milan e Juve: spero glielo diano».

Come ha visto la Juve?

Vieri: «Al Mondiale mi è piaciuta, mi sembra sia uscita bene dal tunnel della scorsa stagione, quando aveva fatto troppo poco per la squadra che aveva. Aggressiva e anche fantasiosa, con Yildiz, Kolo Muani e Conceiçao, che fa bene a tenersi. Perdere con il City ci sta, hanno giocato un gran primo tempo contro il Real. Tudor mi piace: chiede ritmo, fa lavorare tanto, in quattro mesi ha reso più solido il gruppo. Ma non basta per dimenticare gli up and down della scorsa stagione, e gli allenatori da soli non fanno miracoli».

Pensa ancora che la rosa migliore sia quella dell’Inter o questo Napoli iperattivo sul mercato…

«Posso sbagliarmi, ma oggi dico ancora Inter. Tanto più se dovesse arrivare Lookman. Fra un mese e mezzo, ne riparliamo. Di sicuro il Napoli sta facendo tanto sul mercato, l’acquisto di De Bruyne si commenta da solo: uno dei centrocampisti più forti degli ultimi dieci anni, e centrocampista è riduttivo. Potrebbe diventare favorito, ma lo era anche l’anno scorso l’Inter e alla fine hanno vinto loro. E ho un’altra curiosità: vediamo se davvero Conte fa così fatica in Champions».

Max Allegri: l’allenatore giusto al Milan, per una ripartenza così?

Vieri: «Quando era fermo è stato benissimo, ora può portare tutta la sua esperienza. Però i giocatori forti servono anche a lui: non gli si può chiedere la luna solo perché si chiama Allegri. Ed è ovvio che a fine mercato sarà giusto farsi, e fargli, una domanda: adesso, dove vuole arrivare il Milan?».