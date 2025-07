Venus Williams torna a 45 anni, ha accettato una wild card per giocare a Washington (New York Times)

Attualmente Venus è non classificata per la Wta, non giocava un match nel circuito da oltre un anno. Nel torneo ci saranno Pegula, Navarro e la finalista di Wimbledon Anisimova

A 45 anni e dopo dodici mesi di assenza dai campi, il New York Times ha annunciato il ritorno di Venus Williams. La leggenda americana ha accettato una wild card per il Mubadala Open a Washington, torneo che prenderà il via il 21 luglio. L’ultima apparizione di Williams in un evento del Wta Tour risale al marzo 2024, quando fu sconfitta da Diana Shnaider al primo turno del Miami Open. Nonostante avesse ricevuto una wild card anche per il Bnp Paribas Open di Indian Wells a febbraio, la tennista aveva declinato l’invito per altri impegni.

Venus Williams torna a 45 anni, la stella che non vuole mai tramontare (New York Times)

Attualmente, l’ex numero 1 del mondo non ha una classifica di singolare ed è indicata come “inattiva” sul sito della Wta. Tuttavia, alla fine della stagione 2024, era classificata al numero 970. L’ultima vittoria di Williams nel tour risale all’agosto 2023, quando, sempre come wild card, sconfisse Veronika Kudermetova a Cincinnati prima di cedere a Zheng Qinwen al secondo turno. Il Mubadala Citi Open vedrà la partecipazione di numerosi nomi di spicco. Oltre a Williams, l’elenco delle partecipanti americane include Jessica Pegula, Emma Navarro e la finalista di Wimbledon Amanda Anisimova. Ci saranno anche la campionessa degli US Open 2021 Emma Raducanu e la quattro volte vincitrice di un Grande Slam Naomi Osaka.

Venus Williams ha un palmarès impressionante: sette titoli Slam in singolare tra il 2000 e il 2008, di cui cinque a Wimbledon. In coppia con la sorella minore Serena, ha conquistato anche 14 titoli di doppio Slam.

La sua carriera è stata segnata anche da sfide personali. Nel 2011 le è stata diagnosticata la sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune che causa dolori articolari e muscolari e affaticamento. Più recentemente, Williams ha rivelato di aver giocato per gran parte della sua carriera affrontando anche i fibromi uterini, escrescenze benigne che possono provocare forti sanguinamenti e disagio.

Le vittorie nonostante le difficoltà

Nonostante queste difficoltà, Williams ha continuato a competere ad alto livello. Ha vinto sei titoli in singolare negli anni successivi alla diagnosi di Sjögren, inclusi tre trofei nel 2015. Nel 2017, ha raggiunto due finali Slam, perdendo contro Serena agli Australian Open e contro Garbiñe Muguruza a Wimbledon. Nello stesso anno, ha raggiunto le semifinali degli Us Open, ma da allora non ha più raggiunto le fasi finali di un torneo del Grande Slam.