Al CorSera: «Per me anche a Wimbledon sarà una finale decisa da pochi punti. Sinner sta crescendo, il gomito va ogni giorno un po’ meglio».

Simone Vagnozzi è rimasto il “superstite” del team di Jannik Sinner. Dopo la vittoria del numero uno al mondo in semifinale a Wimbledon contro Djokovic, il coach è stato intervistato dal Corriere della Sera.

Vagnozzi: «Sinner se l’è giocata fino in fondo al Roland Garros, contro Alcaraz decisivi saranno i servizi»

Simone, due settimane sull’ottovolante…

«Sono successe tante cose, in effetti. Tre turni facili, poi la fortuna con Dimitrov, ma anche il problema al gomito da gestire. Jannik è stato bravo a cambiare inerzia con Shelton e Djokovic: sono fiducioso che possa fare un’ottima partita anche con Alcaraz in finale».

L’erba come cambia le dinamiche, rispetto a Parigi?

«Anche al Roland Garros la preparazione del match con Alcaraz era stata valida: Sinner è arrivato a un passo dalla vittoria, ricordiamolo. Lo spagnolo approda in finale con tanta fiducia ma Jannik sta crescendo. Io vedo una partita aperta, cinquanta e cinquanta, che ruoterà intorno alle percentuali del servizio, cruciali sull’erba. In questo colpo, con Shelton e Djokovic, Jannik ha dimostrato di essere in progressione».

Sul verde Sinner è più a suo agio che sul rosso…

«Cambia proprio lo stile di gioco, aumenta l’importanza della battuta: anche a Wimbledon sarà una finale decisa da pochi punti. Io dico che Jannik non è uscito ridimensionato da Parigi, anzi: se l’è giocata fino in fondo sulla superficie preferita di Alcaraz. Certo alla fine non era contento, però il livello è stato altissimo».

Il gomito come sta?

«Ogni giorno un po’ meglio. Abbiamo fatto gli esami medici, la protezione aiuta a farlo stare tranquillo, Jannik stesso dice di sentirsi quasi a posto. Se è sotto antidolorifici? Sono informazioni che non voglio dare».