Ufficiale: Sassuolo-Napoli (prima di campionato), vendita dei biglietti al via dal 12 agosto

Tutti i riflettori del mondo del calcio sono puntati sulle trattative di mercato, ma manca meno di un mese all’inizio alla stagione di Serie A 2025-2026. Il Napoli campione d’Italia esordirà in trasferta, sul campo del Sassuolo, sabato 23 Agosto alle 18.30. In queste ore il club emiliano ha reso ufficialmente nota la data in cui sarà possibile acquistare i tagliandi.

Sassuolo-Napoli, biglietti in vendita dal 12 agosto: la nota del club

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale della squadre neroverde: “In merito alla gara Sassuolo-Napoli, prima giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 23 Agosto alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà martedì 12 Agosto dalle ore 10. […] L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud sarà esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025). La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 22 Agosto: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord)”.

Castel di Sangro, tre amichevoli per il Napoli: come acquistare i biglietti

“I tagliandi per le amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, contro Stade Brestois 29, Girona FC e Olympiakos FC, saranno in vendita a partire da mercoledì 23 luglio alle ore 12:00 sulla piattaforma online di TicketOne. Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro. In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore”.