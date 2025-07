Tra azioni e bonus aziendali, ormai convincere un giocatore a firmare è un’arte creativa (The Athletic)

Ormai non bastano un milioncino di euro in più o una bella macchina per convincere un calciatore a firmare per un club. Il corteggiamento è diventata un’arte da fantasisti, racconta The Athletic. Prendete Messi. “L’Inter Miami ha dovuto usare la creatività due anni fa quando ha provato ad ingaggiarlo, poiché il suo contratto con il Paris Saint-Germain stava per scadere e l’azienda non era in grado di competere direttamente a livello finanziario con i suoi pretendenti sauditi”. La leva che l’ha convinto? Una partecipazione nel club, che si attiverà quando lascerà. “In una mossa senza precedenti, l’accordo prevedeva anche entrate extra tramite alcuni partner commerciali della lega nordamericana, in particolare denaro proveniente dagli abbonamenti MLS Season Pass su Apple TV, oltre ad accordi di compensazione da parte di Adidas e Fanatics”.

“Più si sale nella gerarchia, più le richieste diventano stravaganti”, ha detto a The Athletic un agente che ha tra i suoi clienti giocatori della Premier League. “Può essere qualcosa di molto specifico, come aiutare a portare il loro animale domestico nel paese se si trasferiscono dall’estero all’Inghilterra, o qualcosa di abbastanza normale, come un palco aziendale per la famiglia e gli amici nello stadio, che è una condizione piuttosto comune. Nella stragrande maggioranza dei casi, è il giocatore a promuovere questi vantaggi, ed è sempre meglio parlarne in anticipo”.

“Tra i super-ricchi del calcio sta diventando sempre più comune acquisire una quota di proprietà, ovvero trarre profitto dal successo di un club. Non è sempre stato così. La fine degli anni ’80 fu un periodo più semplice e meno stravagante, in cui un semplice lettino abbronzante era un aspetto fondamentale nelle trattative di trasferimento”, secondo un aneddoto raccontato da Paul Gascoigne.

“Se tutto il resto fallisce – continua The Athletic – tirate fuori il super-yacht, che è esattamente ciò che fece l’allora proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, quando cercò di convincere Luka Modric ad andare dagli Spurs dall’altra parte di Londra nel 2011″.

“L’avvento di Google Maps (o di qualsiasi altro servizio di mappatura digitale tu abbia scelto) potrebbe aver contribuito a impedire che alcuni trasferimenti apparentemente inverosimili venissero effettuati. Negli anni ’90, l’eclettico attaccante colombiano Faustino Asprilla fu presumibilmente ingannato sul fatto che il Newcastle fosse vicino a Londra, mentre la squadra di Premier League, allenata da Kevin Keegan, stava cercando di ingaggiarlo dal Parma in Italia. (In realtà, sono a oltre 400 km di distanza, ovvero cinque ore di macchina). L’allora presidente del Newcastle, Freddy Shepherd, raccontò qualche anno dopo: “Siamo andati a Parma e Keegan è arrivato prima di noi, era seduto lì e lo stava convincendo a venire. Quando siamo arrivati, io (e i colleghi registi) Freddie Fletcher e Douglas Hall eravamo lì e l’accordo era concluso. Ci siamo stretti la mano. Poi l’agente di Asprilla ha detto: ‘Vuole solo sapere in che zona di Londra si trova il Newcastle?‘”. “Ci siamo detti: ‘Cosa?’. Abbiamo detto: ‘Digli solo che non è lontano!’. Tino non parlava bene l’inglese all’epoca, ma ogni trasferimento aveva una storia alle spalle”.

In realtà “i soldi e la famiglia sono ancora la cosa più importante in qualsiasi accordo”, dice l’agente a The Athletic. “E questo vale per la maggior parte delle persone. Questo, e sentirsi desiderati. È piuttosto semplice.”