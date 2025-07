Tottenham nei guai con il Nottingham Forest che minaccia azioni legali per il caso Gibbs-White (Guardian)

Nottingham Forest blocca il trasferimento di Gibbs-White e accusa il Tottenham di un approccio illecito, valutando un’azione legale secondo The Guardian.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il Nottingham Forest ha interrotto il trasferimento del centrocampista inglese, accusando gli Spurs di aver contattato il giocatore senza autorizzazione. Il club sta valutando un’azione legale e ha già presentato un reclamo formale alla Premier League.

Il Forest blocca il trasferimento di Gibbs-White e accusa il Tottenham di irregolarità (Guardian)

“Il trasferimento di Morgan Gibbs-White al Tottenham, atteso per una cifra intorno ai 60 milioni di sterline, è attualmente in stand-by perché il Nottingham Forest sta valutando un’azione legale per un presunto approccio illecito nei confronti del giocatore.

Il Forest, inoltre, si sta preparando a presentare un reclamo alla Premier League, sostenendo che il comportamento degli Spurs nella trattativa sia stato inappropriato. Gibbs-White avrebbe dovuto sostenere le visite mediche venerdì, prima di completare il trasferimento.

Il club sta consultando i propri legali per una possibile causa, poiché ritiene di non aver mai concesso al Tottenham il permesso di parlare con il giocatore e sospetta anche una violazione della riservatezza relativa alla clausola di rescissione presente nel contratto del centrocampista inglese.

Gli Spurs, che giovedì hanno acquistato Mohammed Kudus dal West Ham, intendono comunque proseguire con l’operazione per rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Frank. In questa sessione di mercato hanno seguito anche altri profili, come il centrocampista inglese del Crystal Palace Eberechi Eze — obiettivo anche dell’Arsenal —, Bryan Mbeumo del Brentford e Tyler Dibling del Southampton”.