Spagna femminile, Tomé: «Contro l’Italia è sempre stato difficile spuntarla, sono competitive quanto noi»

La ct in conferenza: «Girelli e Cantore lì davanti sono pericolose. L'Italia è molto motivata a giocare contro di noi, sono cresciute tanto in questi anni».

La ct della Spagna femminile, Montse Tomé, ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Italia all’Europeo, questa sera alle 21. Le spagnole sono già qualificate ai quarti di finale e vorrebbero blindare il primo posto nel girone; alle Azzurre, invece, basta un pareggio per passare, o in caso di sconfitta, si guarderà la differenza reti con il Portogallo.

Tomé: «La Spagna è competitiva, ma abbiamo sempre avuto difficoltà contro l’Italia»

Tomé ha commentato l’atmosfera del gruppo delle Furie Rosse in questo Europeo femminile:

«Il clima di lavoro è sereno e professionale, e questo si trasmette sul campo. C’è un ottimo mix di esperienza e gioventù; le veterane fanno vedere quanto sia importante il lavoro e lo sforzo, mentre le più giovani portano quella gioia e personalità per godersela senza troppe pressioni. Abbiamo una buona armonia».

Sull’Italia ha invece dichiarato:

«L’Italia è una Nazionale competitiva, è stato sempre difficile spuntarla contro di loro. Girelli e Cantore lì davanti sono pericolose e in generale tutta la squadra ha un approccio offensivo».

Ci saranno rotazioni per la Spagna, dato che il pass per i quarti di finale è già staccato? La ct ha risposto così:

«Giochiamo sempre allo stesso modo, sono tutte molto motivate. Scenderà in campo il miglior undici contro l’Italia. L’Italia è molto motivata a giocare contro di noi, sono cresciute molto e hanno una grande squadra. Ma noi saremo competitive. Vincere significa darci maggiore fiducia, continuare a migliorare è fondamentale e sento che la squadra è pronta a fare bene. Questa competizione è l’élite del calcio e dovremo competere molto bene, ma sicuramente impareremo da tutto».