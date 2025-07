Sinner ha solo cambiato campo, si sta allenando regolarmente

Tutti gli occhi erano puntati su Jannik Sinner. Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni fisiche, in molti attendevano il segnale decisivo: si allenerà oppure no? Il numero 1 del mondo, atteso nel pomeriggio sui campi di Aorangi Park, ha lasciato per qualche istante tifosi e addetti ai lavori col fiato sospeso. Nessuna traccia sul prato, nessuna seduta pubblica. Ma il silenzio è stato presto rotto da un dettaglio fondamentale: Sinner si è allenato eccome, solo lontano dai riflettori.

La decisione di svolgere la sessione su un campo indoor del Wimbledon Club ha colto tutti di sorpresa, ma lascia spazio a un cauto ottimismo in vista del delicato quarto di finale contro Ben Shelton. A confermarlo è stato anche il coach Darren Cahill, che ha rassicurato sulle condizioni del suo assistito, pur ammettendo un leggero calo nella potenza del dritto a causa del problema al gomito.

Nessun allarme per Sinner, ha semplicemente scelto di allenarsi lontano dai riflettori

A fare chiarezza ci ha pensato anche Ubitennis, che nel suo resoconto ha riportato l’allenamento a porte chiuse di Sinner, rassicurando i fan sul suo stato fisico:

“Tutti ad aspettarlo sul campo numero 1 di Aorangi Park alle ore 16 locali per la seduta di allenamento che avrebbe dovuto sciogliere ogni riserva, poi la doccia fredda qualche minuto prima: Sinner non si sarebbe allenato. In realtà la vera notizia è che il numero 1 al mondo non si sarebbe allenato lì sui campi in erba di Aorangi. Sinner e il suo team hanno colto tutti di sorpresa, svolgendo l’allenamento sui campi indoor del Wimbledon Club.

Da quello che abbiamo saputo, direttamente dalla reception del club, Sinner è arrivato alle 16 e si è allenato per circa un’ora prima di allontanarsi, lontano da occhi indiscreti.

Quindi sì, Sinner oggi si è allenato e questo potrebbe essere interpretabile come un buon segno in vista del match di quarti di finale di domani, a Wimbledon, con Ben Shelton.

“Siamo andati ai campi al coperto e gli abbiamo dato da colpire palline per 20-30 minuti, solo per sentire la palla. Starà bene, è stato bello scendere in campo. È impossibile per lui prendersi un giorno libero”. Questa l’ulteriore conferma di Darren Cahill, con le dichiarazioni rilasciate a Tennis Now. “Il problema al gomito gli ha fatto perdere circa 10 km/h di velocità sul dritto”, ha svelato poi Cahill.”