Sinner ha cancellato l’allenamento, rischia di ritirarsi da Wimbledon?

Risonanza magnetica al mattino e poi la prenotazione di un campo, alle 17 italiane, ad Aorangi Park. Voleva allenarsi Sinner, nonostante il dolore al gomito dopo dopo la caduta di ieri contro Dimitrov. Invece quando giornalisti e fotografi assediavano il campo l’annuncio: prenotazione cancellata. E adesso? Come sta il numero 1 al mondo? Ce la farà a giocare con Shelton ai quarti? O rischia il ritiro da Wimbledon? C’è insomma grande attesa per i risultati degli esami, della risonanza magnetica.

Intanto il torneo ha pubblicato il programma di domani e Sinner-Shelton si dovrebbe giocare al Campo 1, come secondo match dalle 14 (ora italiana) dopo Swiatek-Samsonova. L’altro quarto di finale che interessa l’Italia, Cobolli-Djokovic, è programmato sul Centrale, come secondo match dalle 14.30.

Il culo di Sinner va in scena a reti unificate sulla stampa inglese

Il culo di Sinner spadroneggia sulla stampa inglese. Stava perdendo due set a zero contro il bulgaro Dimitrov, è stato salvato da un infortunio dell’avversario che lo stava dominando. E approda ai quarti dove affronterà Shelton. Ecco cosa scrivono Times, Guardian e Telegraph.

Il Telegraph comincia così:

Jannik Sinner non poteva credere alla sua fortuna. Stava fissando l’abisso di Wimbledon, solo per essere risparmiato dagli Dei del tennis. Grigor Dimitrov aveva il quarto di finale nel mirino, due set avanti e avendo appena servito un altro ace con Sinner che stava ancora cercando come rispondere a un portatore di classe che lo stava abbondantemente superando in astuzia. Ma mentre il bulgaro serviva alla destra di Sinner, ha urlato e si è stretto come se fosse in agonia. Ha provato con un trattamento medico, non ha potuto continuare a causa di una lesione al pettorale. Per la disperazione sua e del Centre Court, la partita e la chance di avere più grande shock del singolare maschile era terminata, è il quinto Slam consecutivo in cui Dimitrova abbandona per infortunio.

Scrive ancora il Telegraph:

Sinner era in difficoltà dal primo gioco, è scivolando. Cinquanta minuti dopo stava ricevendo un trattamento medico al polso, faceva una smorfia durante il timeout medico, a quel punto era già un set sotto e aveva perso il servizio per la seconda volta nel torneo.

Il Telegraph ricorda l’interruzione per la chiusura del tetto. Ma nulla sembrava cambiare.

L’unica differenza evidente alla ripartenza era il modo in cui l’italiano continuava a scuotere il polso tanto quanto la testa, specialmente dopo ogni punto perso. La velenosità dei suoi colpi sembrava compromesso. Poi il mondo di Dimitrov è crollato…

Il Telegraph scrive che tutti sognano la finale Sinner-Alcaraz e quindi hanno tirato comunque un sospiro di sollievo, anche se nessuno avrebbe voluto che finisse così.

Il Guardian titola così: Jannik fortunato a raggiungere I quarti di finale grazie al ritiro di Dimitrov che stava vincendo due set a zero.

Scrive il giornale inglese:



Se Sinner dovesse vincere il suo primo titolo a Wimbledon questo fine settimana, guarderà indietro a questo momento come al momento in cui la sua fortuna si è trasformata. Il numero 1 del mondo si stava trascinando da due set, era sotto 6-3, 7-5, 2-2 contro un ispirato Grigor Dimitrov, con una montagna da scalare, quando il bulgaro si è infortunato.

Non era, ovviamente, il modo in cui Sinner sarebbe voluto.

Il Guardian si sofferma poi su Shelton prossimo avversario di Jannik, scrive che il match con Sonetto è stato divertente.

Il mancino Shelton, che ha giocato le semifinali degli Us Open e Australian Open, ha servito razzi, angoli scolpiti e vincenti ovunque, ha finito col vincere con un 3-6, 6-1, 7-6 (1), 7-5 vittoria. Sono passati 25 anni da quando un americano – Pete Sampras – vinse il titolo qui, e il modo in cui Shelton gioca lo rende una minaccia.

Ecco cosa scrive il Times (c’entra anche il doping):

Jannik Sinner è stato l’uomo più fortunato della serata a Wimbledon. Grigor Dimitrov è stato costretto a ritirarsi per il quinto slam consecutivo mentre era in vantaggio di due set. Il bulgaro, testa di serie numero 19, stava dominando il numero 1 del mondo 6-3, 7-5 quando è crollato al tappeto dopo un ace sul 2-2 nel terzo.

Sinner va avanti. Ci sono un sacco di persone nel tennis che credono che sia fortunato ad essere a Wimbledon a causa dei tempi e della brevità della sua sospensione antidoping di tre mesi all’inizio di quest’anno, e visto che è approdato in questo modo, la sua fortuna è fuori discussione.

Il Times ricorda anche la sofferenza di Sinner, il problema al gomito, il time-out medico.

Sinner ha detto che lo scenario era reso peggiore dall’amicizia che lo lega a Dimitrov anche se – prosegue il Times – quel rapporto di amicizia non aveva impedito a Dimitrov di rispondere candidamente sul caso antidoping di Sinner l’anno scorso. «Doppio standard, questo è essenzialmente quello che dico».

Il Times ripercorre la carrettiera di Dimitrov che in passato è stato più volte accostato a Federer per la qualità del suo gioco.

Il Times conclude così:

Sinner ha appena pubblicato un duetto con Andrea Bocelli, recitando aforismi mentre il tenore canta il suo nuovo brano “Polvere e Gloria”. La sua sfida era quasi polvere. Dopo la fionda e le frecce della fortuna oltraggiosa, la gloria rimane una possibilità.