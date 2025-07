Sinner fa la storia a Wimbledon: «Ho usato la sconfitta di Parigi per vincere qui»

Jannik Sinner ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del tennis, conquistando il suo primo titolo a Wimbledon e diventando il primo italiano a trionfare sui prestigiosi campi in erba di Londra. In una finale epica, durata ben 3 ore e 6 minuti, Sinner ha superato il campione in carica Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Questa vittoria non solo consolida la sua posizione di fuoriclasse ma aggiunge anche il quarto Slam alla sua bacheca, dopo gli Australian Open del 2024 e 2025 e gli US Open del 2024. Un trionfo che riscatta anche la delusione del Roland Garros, dove, nonostante un vantaggio di due set a zero e tre match point annullati, aveva dovuto cedere proprio ad Alcaraz. A Wimbledon, invece, Sinner ha dimostrato una gestione impeccabile dei momenti cruciali, chiudendo il match al secondo match point senza sbavature.

Sinner la vittoria di Londra che è nata a Parigi

La Bbc scrive:

«Non importa come vinci o come perdi, soprattutto nei tornei importanti, devi capire cosa non ha funzionato e lavorare lì, usare la sconfitta e continuare a lavorare, è uno dei motivi per cui sono qui. L’ultimo game ho servito molto bene, sono contento per questo. Negli Slam ogni momento può cambiare la partita, sono contento di aver tenuto a bada i nervi».

La battaglia sul campo: dal disorientamento alla vittoria

Alcaraz in avvio è un po’ in difficoltà. Sinner si porta subito avanti 4-2, strappando il servizio all’iberico nel quinto game. Tuttavia, nell’ottavo gioco, lo spagnolo sa reagire: Sinner concede le prime palle break e un errore di rovescio permette ad Alcaraz di realizzare il controbreak, pareggiando i conti sul 4-4. Da quel momento, l’inerzia del set cambia. Alcaraz tiene il servizio con un ace, e nel decimo game, un doppio fallo di Sinner offre un set point allo spagnolo, che chiude il parziale con una magia in allungo, conquistando il primo set per 6-4.

Ma la reazione di Sinner non si fa attendere. Nel primo gioco del secondo set, l’azzurro piazza un break fondamentale. Grazie a un doppio fallo di Alcaraz e risposte aggressive, Sinner ottiene tre palle break immediate, chiudendo il game con un altro errore dello spagnolo. Il set si conclude con un 6-4 per l’azzurro, che ristabilisce la parità. Sinner appare inarrestabile anche nel terzo parziale. Nel nono game, strappa nuovamente il servizio ad Alcaraz, portandosi sul 5-4. Al servizio per il set, l’azzurro dimostra una concentrazione e una precisione incredibili, chiudendo il parziale con un ace di seconda pazzesco e un altro ace di prima, portandosi sul 2-1 con un altro 6-4.

Il quarto set decisivo

La battaglia finale si decide nel quarto set. Sinner realizza il break nel terzo game, portandosi sul 3-1. Nel quinto gioco, Alcaraz fatica ma riesce a tenere il servizio, annullando una palla break e rimanendo aggrappato al match. Anche con un pizzico di fortuna (un nastro e una riga favorevoli), Sinner tiene il servizio nel sesto game, portandosi sul 4-2. Il vero capolavoro di Sinner arriva nell’ottavo game, quando l’altoatesino annulla due palle break, salendo sul 5-3. Da lì, è tutta una discesa fino all’ultimo game, dove Sinner si porta avanti 40-0, chiudendo il match al secondo match point e consacrandosi re di Wimbledon.