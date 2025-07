La testa di Sinner è oggi a un livello superiore: la “mental gym” lo ha aiutato ad affrontare domande scomode (Il Giornale)

Per Jannik, Wimbledon è l’occasione giusta per liberarsi degli ultimi fantasmi. Avrà due rivali da mettere in riga: Alcaraz e se stesso.

Oggi alle 17 ci sarà la finale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per l’altoatesino numero 1 al mondo sarà un modo per scacciare i vecchi fantasmi del Roland Garros.

Il Giornale scrive:

Quella di oggi per Jannik Sinner sarà la quarta finale di fila in un torneo Slam. Dall’altra parte della rete c’è Carlos Alcaraz, ed è l’occasione giusta per liberarsi degli ultimi fantasmi. Jannik è il secondo italiano ad arrivare in finale a Wimbledon (il primo Matteo Berrettini). Potrebbe anche essere il primo a vincerlo, ma ha due rivali da mettere in riga, ovvero lo spagnolo ed anche se stesso. Il tennis d’altronde mostra che non c’è mai nulla di scritto: durante i tre mesi di squalifica Jannik si era allenato anche con la “mental gym”, affrontando una serie di esercizi che lo costringevano a rispondere ad alcune domande schiacciando un tasto in pochi millesimi di secondo.

Il risultato fu che la sua testa è a un livello superiore, poi è arrivata Parigi e, parbleu, tutto è ricominciato da zero. E anche Wimbledon, in fondo, ha dimostrato che il fatto che in due settimane possa succedere di tutto. Nel frattempo le certezze sono che questa è la tredicesima sfida tra i due, che Carlos ha vinto le ultime cinque e di queste tre sono state finali: Pechino, Roma e appunto quella dello Slam francese.

Sinner è un teutonico nel tennis…

«È un caterpillar, migliorato anche sull’erba che resta una strana superficie. Ai miei tempi l’erba di Wimbledon era velocissima, la pallina non rimbalzava e schizzava via; questa è lenta e Jannik propone il suo tennis da caterpillar che prevede una velocità di palla pazzesca. La potenza di Sinner è un qualcosa che non ho mai visto prima».

Dove si deciderà tatticamente e tecnicamente la finale di oggi?

«A mio modo di vedere nel servizio. Se ti entra bene prima palla puoi fare subito punto o accorciare gli scambi. E questo aiuterebbe Alcaraz che scenderebbe anche a rete per chiudere. Le voleè le sa fare».

Sembra divertirsi più di Jannik quando gioca…

«Un’apparenza, se vinci sei sempre molto felice. Lo spagnolo è istintivo ma, alla lunga, Jannik è solido e il disturbo al gomito sembra passato».