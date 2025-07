Sinner, Djokovic, Draper e ora Alcaraz: i top 10 del tennis saltano il Masters 1000 di Toronto

Dopo Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jack Draper, anche Carlos Alcaraz ha dato forfait per il Masters 1000 di Toronto, che si terrà dal 26 luglio al 7 agosto.

Il tennista spagnolo lo ha annunciato da poche ore con un tweet:

Dopo molte settimane consecutive di competizioni senza pausa, non potrò giocare a Toronto quest’anno. Ho alcuni piccoli problemi muscolari e ho bisogno di recuperare fisicamente e mentalmente per ciò che mi aspetta. Al torneo e ai miei fan in Canada, mi dispiace molto. Ci vediamo l’anno prossimo.

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you…

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) July 21, 2025