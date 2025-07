Sinner e Alcaraz come Ivan Drago e Rocky; ci abbiamo messo un po’ a cambiare eroe (Corriere dell’Alto Adige)

Alessandro Baschieri per il Corriere dell’Alto Adige apre una interessante analisi sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il carattere dell’italiano medio è più vicino allo spagnolo che all’altoatesino. L’eroe Rocky Balboa sembra più lo spagnolo con Ivan Drago simile all’altoatesino. Ma l’amore che nutriamo per Sinner ci sta aiutando anche ad affrontare, e cambiare, dei difetti del tutto italici.

L’italiano medio si immedesima più in Alcaraz che in Sinner

Il Corriere dell’Alto Adige scrive: «Alcaraz guascone e gagliardo, Sinner educato ed elegante, un moro e un rosso, un torello e uno spilungone. Non si vince in un modo solo, i campioni lo sanno e anche per questo si temono e si studiano. Solo che stavolta l’italiano, il nostro, quello che tifiamo e abbiamo imparato ad amare, è un tipo nuovo, un modello che agli occhi del Paese è a tutti gli effetti un unicum. Noi siamo quelli del talento arruffone, che urlano e vengono fuori dalla fossa un attimo prima che venga rinchiusa, irregolari e incostanti. Di certo non gli imperturbabili che fanno in silenzio sempre la cosa giusta al momento giusto. Ed ecco perché l’italianissimo Sinner, lontano dall’Alto Adige, ci ha messo un po’ a fare breccia. Per qualcuno era un po’ come tifare Ivan Drago contro Rocky Balboa, provare simpatia per Iceman prima che per Maverick. Non è stato amore a prima vista e Alcaraz non è mai diventato il nemico antipatico. Oggi possiamo dire che l’Italia impazzisce per il suo campione».

L’altoatesino ha cambiato alcuni dei nostri difetti

Il Corriere dell’Alto Adige prosegue: «A Wimbledon non ha solo scritto un pezzo di storia di questo sport ma ha messo le basi per cambiare anche qualche piccola abitudine negli italiani. Siamo improvvisamente tutti tennisti e tutti capitani di Davis. Il tennis sta provando a scalfire la corazza che protegge il Dio pallone e c’è qualcuno, leggi il presidente federale, che la sfida la dichiara: lo sport della racchetta ha raggiunto 1,1 milioni di tesserati ed è secondo solo al calcio che ne ha trecentomila in più».

Il giornale conclude: «Mediaticamente Jannik esiste da soli quattro anni e deborda da due, ma la crescita del movimento ha radici più lontane. E se dovessimo scegliere la motivazione più importante nel mazzo, diremmo che l’allargamento dell’attività di base è riuscito grazie a nuovi concept delle scuole tennis e soprattutto a un sistema di classifica dei giocatori che dà a tutti, dopolavoristi compresi, la possibilità di misurarsi. Anche con se stessi. Così come un maratoneta che scende da 4 ore a 3 ore e 50 minuti si sente un vincitore, così un giocatore di circolo che da 4.3 passa a 4.2 sente di aver centrato un obiettivo. Senza contare che i tornei sono stati strutturati proprio per dare a tutti la possibilità di confrontarsi con giocatori di pari livello e, vinta la sfida, con giocatori di valore crescente».