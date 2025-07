Scandalo al Tour: pur di vedere la gara, si sale sulle tombe del cimitero (20Minutes)

Disposti a tutto pur di vedere il Tour de France persino arrampicarsi sulle tombe di un cimitero. Le immagini dalla cima del colle di Saint-Étienne-au-Mont, a meno di dieci chilometri dal traguardo della seconda tappa del Tour de France a Boulogne-sur-Mer riportate da 20minutes.fr domenica scorsa, hanno suscitato scalpore e scandalo nella cittadina del Pas-de-Calais.

Vergogna al Tour de France, “Hanno calpestato le tombe al cimitero”

Come riportato da L’Equipe , diverse decine di commenti sotto un post su Facebook del comune di Saint-Étienne-au-Mont mostrano il disprezzo dei residenti. “Hanno calpestato le tombe nel cimitero. Quelle dei miei genitori! Posso dirvi che ero disgustato, rattristato! Non tutto è permesso in nome del Tour de France!”, ha esclamato un uomo.

“Una giornata così bella rovinata da qualche idiota”, ha scritto un altro utente di internet, mentre una donna si è infuriata: “Lo spettacolo era magnifico, finché non sono comparse le immagini degli ‘animali’ sulle tombe! Inaccettabile! Il Tour de France è una festa, ma il rispetto non va dimenticato”. Queste immagini sono “una vergogna”.

“E’ stato uno shock vedere un uomo arrampicato sulla lapide di mia sorella”

Sul Voix du Nord , una coppia è arrivata lunedì mattina a vedere i possibili danni alla tomba dei parenti: “Eravamo a una festa di compleanno domenica, non abbiamo guardato la gara in diretta, ma qualcuno in famiglia ci ha mandato degli screenshot”, racconta il marito. “È stato allora che abbiamo visto quest’uomo arrampicarsi sulla tomba dei miei genitori e di mia sorella. È stato uno shock. È una grave mancanza di rispetto, come si può fare una cosa del genere senza fare domande? Non riesco a immaginarlo. ” Online, alcuni si chiedono perché il comune non abbia “previsto” questo problema e chiuso il cimitero per precauzione. “Sicuramente vi stavate preparando da diverse settimane, e nessuno se lo aspettava?”, chiede uno di loro. Dopo il furto di biciclette non c’è pace al Tour de France.