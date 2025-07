Osimhen e l’improbabile clausola dell’invendibilità in Italia, il Napoli non vuole più rivederlo (Rmc)

Osimhen andrà al Galatasaray. È un accordo quasi compiuto, mancano – a detta dei grossi esperti di mercato internazionali – solo i giorni utili affinché tutta la documentazione complessa richiesta dal Napoli venga preparata. Rmc racconta di quanto sia inaspettata e inusuale la clausola richiesta dal Napoli riguardo all’invendibilità del giocatore in Italia per i prossimi due anni.

Osimhen e l’improbabile clausola anti-Serie A inserita dal Napoli (Rmc)

Scrive così Rmc:

“Un anno dopo il suo arrivo in prestito, Victor Osimhen ha definitivamente lasciato il Napoli per il Galatasaray, con una cifra considerevole in palio. E il club italiano ha fatto in modo di non dover incrociare il suo ex giocatore tanto presto. Non vogliono più rivederlo. Dopo lunghe trattative e un prestito iniziale di un anno al Galatasaray, Victor Osimhen lascerà definitivamente il Napoli per unirsi al club turco. Il Galatasaray ha accettato tutte le richieste del Napoli, comprese le garanzie bancarie richieste dal presidente del club Aurelio De Laurentiis. Il prezzo del trasferimento è colossale: 40 milioni di euro pagati subito, seguiti da 35 milioni di euro dilazionati fino al 2026. Ma al di là delle cifre, è una clausola piuttosto inaspettata a suscitare il maggior interesse.

Il Napoli ha insistito per aggiungere a questo accordo il divieto per il Galatasaray di cedere Osimhen a un club italiano prima del 2027, pena gravi sanzioni finanziarie per il club di Istanbul. Dietro questa clausola, si intravede la mano ferma del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Da diversi mesi riaffiorano voci di un possibile trasferimento di Osimhen in un club italiano. Questo scenario, temuto dal presidente del Napoli, è stato ora escluso per le prossime due stagioni.

La clausola che obbliga il Galatasaray a non vendere Osimhen a un club di Serie A prima del 2027 sconvolgerà i piani di diverse importanti squadre italiane, tra cui Juventus, Inter e Milan, che avevano tenuto d’occhio la situazione dell’attaccante nigeriano durante questa sessione di calciomercato. L’idea alla base di questa clausola? Impedire qualsiasi tentativo di rimpatrio a basso costo, timore basato sul potenziale dell’attaccante di tornare a brillare in Turchia, che potrebbe infiammare il mercato italiano già a partire dalla stagione 2025-2026. Il Napoli, reduce da una stagione eccezionale con un altro scudetto , sembra voler voltare definitivamente pagina su Osimhen e bloccare ogni possibilità di una rivendita redditizia a un club italiano prima del 2027″.