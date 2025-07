Retegui sempre più vicino all’Arabia. L’Atalanta pronta ad irrompere su Lucca, i dettagli

Secondo gli esperti di mercato Mateo Retegui sarebbe vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita. L’attaccante italo-argentino è tentato dallo sposare il progetto dell’Al-Qadsiah, che gli offre 20 milioni a stagione per quattro anni. Nel caso in cui l’Atalanta dovesse perdere il bomber, si piomberebbe a capofitto su Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese nel mirino del Napoli.

In tal senso, l’esperto di mercato Alfredo Pedulla rivela:

“Anticipazione confermata. Poco fa vi abbiamo svelato svelato che Retegui ha accettato la proposta quadriennale da 20 milioni a stagione, chiedendo all’Atalanta di essere liberato. Da quel momento è partita una corsa al rialzo per il cartellino: ieri mattina gli arabi erano arrivati a 53 milioni bonus compresi, adesso possono sfondare il muro dei 60 milioni e arrivare a 63 bonus inclusi. A queste condizioni, e con tutte le garanzie del caso, Retegui farebbe velocemente le valigie. Aspettiamo le prossime mosse. Un’ultima cosa: per molte settimane hanno accostato Kean all’ Al-Qadsiah senza che ci fossero le minime condizioni e il gradimento dell’attaccante della Fiorentina. Infatti, queste sono le ore di Retegui…”.

E “L’Eco di Bergamo” rivela di un forte interessamento dell’Atalanta su Lorenzo Lucca, valutato 40 milioni di euro dall’Udinese.